‘Fener Rum Patrikhanesi içimizdeki Truva atıdır’

Ergenekon davasında bugün görülen 28. duruşmada sanıklardan Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol ifade verdi.

"Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul dışına çıkartılmasının istendiğini ancak kent içinde bırakıldığını belirterek, "Bugün neden İstanbul’da bırakıldığı daha iyi anlaşılmaktadır. İçimizdeki (Truva Atı)dır" dedi.



'Evlatlarımızı da koruyamıyorsak, neden varız?'



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki bugünkü duruşmada savunma yapan Erenerol, sözlerine, "Sayın Mahkeme Heyeti, bundan 6 yıl önce sevgili kardeşim, değerli dostum ve mücadele arkadaşım Necip Hablemitoğlu’nu, evinin önünde zalimce katlettiler. Onun pırıl pırıl zekasıyla mücadele edemeyenler, onu katlederek susturdu. Yaşasaydı o da bizimle birlikte burada olacaktı" diyerek başladı.

Hablemitoğlu’nun öldürüldüğünü söylediği babası 3. Papa Eftim’in, "evlatlarımızı da koruyamıyorsak o zaman neden varız?" dediğini anlatan Erenerol, bu konuşmanın üzerinden 24 saat geçmeden babasının da vefat ettiğini söyledi.

Sevgi Erenerol, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde mücadele etmesi nedeniyle yargılandığını savunarak, kendisi üzerinden Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin yıpratılmaya çalışıldığını iddia etti.



'Kahramanlar, terörist ilan edildi'



Davanın hukuki olmaktan çok siyasi amaçlı olduğunu ileri süren Erenerol, "Ergenekon" operasyonu ile Avrupa Birliği yetkililerinin bu operasyon konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığını anımsatan Erenerol, "EOKA’da yer alan Hristofyas ve Papadopulos’un, Azerbaycan’ın Hocalı kentindeki katliama karışan Sarkisyan ve Koçaryan’ın, bir zamanlar PKK terör örgütüyle birlikte hareket eden Barzani ve Talabani’nin daha sonradan uluslararası arenada kabul gören devlet adamları" olduklarını ileri sürdü.

Erenerol, buna karşılık, "Kıbrıs çıkarmasında görev alan ve ’Zafer Tepesi’ olarak adı bir tepeye verilen Yüzbaşı Muzaffer Tekin’in, Ermeni mezalimi konusunda davalar açan avukat Kemal Kerinçsiz’in, PKK ile yıllarca mücadele eden emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün ve kilise terörüne karşı mücadele eden Muammer Karabulut’un" terörist olarak yargılandıklarını savundu.

Sevgi Erenerol, "Afganistan ve Irak’ta ülkelerini savunanlar nasıl terörist ilan edilip öldürülüyorsa Türkiye’de de tutuklanıyor" dedi.



'Lozan'da bir oldu bitti'



Dünyanın tek bir merkezden yönetilmeye çalışıldığını ve bu konuda Türkiye’nin kilit ülkelerden biri olduğunu savunan Erenerol, bunu gerçekleştirmek isteyen güçlerin 1919’da yaşananları tekrar yaşamayı göze alamadıklarını söyledi.

Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı’ndaki tutumu ve dedesi Papa 1. Eftim’in Kurtuluş Savaşı’na ilişkin görüşleri konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunan Erenerol, bu süreç içerisinde Fener Rum Patrikhanesi ile yaşanan anlaşmazlıkları anlattı.

Lozan’da "bir oldu bitti" ile mübadele konusunun kabul ettirildiğini anlatan Erenerol, mübadele ile Hristiyan Ortodoks Türklerin ülke dışına çıktığını, asıl amacın da bu olduğunu savundu.



'Türk milleti hiçbir zaman Ermenilerden özür dilemeyecek'



Erenerol, "tehcir"de yine Ermeni denilen, ancak çoğunluğu Türk Hristiyanlardan oluşan nüfusun etkilendiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"İstanbul dışına çıkartılması istenen Fener Rum Patrikhanesi İstanbul’da bırakılmıştır. Bugün neden İstanbul’da bırakıldığı daha iyi anlaşılmaktadır. İçimizdeki ’Truva Atı’dır. Mübadele ve ’tehcirden’ bugün Türkiye sorumlu tutulmaktadır. İçimizdeki bir takım kişiler de Ermenilerden özür dileme kampanyası başlatmışlardır. Dedelerinin yaptıklarından dolayı onların Ermenilerden özür dilemeleri normaldir. Ancak Türk milleti hiçbir zaman Ermenilerden özür dilemeyecektir."



Fener Rum Patrikhanesi’nin, Ortodoks patriklerin İstanbul’da toplanması isteğine 1926’da Lozan Antlaşması çerçevesinde izin verilmediğini belirten Erenerol, 2008’de Ortodoks patriklerin İstanbul’da toplandığını ifade ederek, mahkemeye buna ilişkin bir gazete haberini gösterdi. Erenerol, "1926’dan 2008’e değişen nedir. Lozan geçerli değil midir? İşte bu soruların cevabı bizlere kurulan komployu aydınlatacaktır" diye konuştu.



'Patrikhane ABD'nin denetiminde'



Fener Rum Patrikhanesi’nin, ABD’nin denetimine girdiğini öne süren Erenerol, patrik Bartholomeos’un da arkasındaki güçlere dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’ne kafa tuttuğunu, laik Türkiye’de şeri mahkeme kurduğunu ve ekümenlik iddiasında bulunduğunu öne sürdü.

Erenerol, bir süre önce Trabzon’da, Bartholomeos’un da katılacağı bir etkinlik düzenlenmesinin planlandığını, bu etkinliğe bir kısım Ortodoksların gemiyle, Rahmi Koç ve Bartholomeos’un da helikopterlerle gideceğini anlatarak, "Gemi Trabzon’a vardığında oradaki milliyetçiler gemidekilerin inmesine izin vermedi. Trabzon’un başı o gün bugündür dertten kurtulmadı. Rahip Santaro cinayeti, Hrant Dink’i öldürenlerin bu kentten çıkması hepsi milli direnci kırmak içindir " diye konuştu.



'Bakan Şahin 180 derece döndü'



Balat’ta Patrikhane’nin kendi çevresindeki 19 evi satın almasının babası Türk Ortodoks Patriği 3. Eftim tarafından kamuoyuna açıklandığını belirten Erenerol, şunları söyledi:

"Bugün Adalet Bakanı olan, o dönemde Fatih Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Şahin’in de katıldığı bir panelde, babam bu konuda açıklamalarda bulundu. Şahin de elindeki tapu kayıtlarını göstererek, bu durumu ortaya koydu. Bunun ardından seçilmiş belediye başkanı olmasına rağmen Şahin, baskılar nedeniyle görevden alındı. Birlikte panel yaptığı kişinin kızını terörist olarak tutuklatmıştır. Bu 180 derecelik dönüşün sebebi nedir?"



'Fener Rum Patrikhanesi, ekümenik unvanını kullanamaz'



Erenerol, Fener Rum Patrikhanesi’nin, Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ve ortadan kalkmasını istediğini savunarak, Bartholomeos’un ekümenik unvanını kullanmasının Hristiyanlık inancı açısından da mümkün olmadığını savundu.

Babasının ölümüyle Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin faaliyetlerinin sona ereceğini düşünen Fener Rum Patrikhanesi’nin, kardeşi Selçuk Erenerol’un görevi üstlenmesine çok şaşırdığını savunan Sevgi Erenerol, daha sonra yaşanan gelişmelerle kiliselerinin her pazar ayin yapılan, özel günlerde dolup taşan bir yer haline geldiğini söyledi.

Erenerol, ayinlerinin, toplantılarının, gizli toplantı ve örgüt faaliyeti olarak iddianameye konulduğunu savundu.

ABD’nin, Fener Rum Patrikhanesi’ne, tüm Ortodoks’ları bağlamayı istediğini savunan Erenerol, bu şekilde Ortodoks aleminin denetim altında tutulmaya çalışıldığını öne sürdü.



