Fener Rum Patriği hakkında suç duyurusu

T24 - "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Sevgi Erenerol, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve 2 gazeteci hakkında, ''Görülmekte olan davada adil yargılamayı etkiledikleri'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Erenerol'un avukatı Vural Ergül tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile patriğin statüsü ve görevlerinin, Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlendiği kaydedilerek, ''Müvekkilim Sevgi Erenerol halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanması sürmekte olan ve kamuoyunda Ergenekon adı ile bilinen tertibin tutuklu sanığıdır. Şikayetli halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2008/209 Esas sayılı kamuoyunda 'Ergenekon Davası' olarak bilinen davada yargılamayı etkilemeye yönelik olarak, müvekkilimin basın sözcüsü olduğu Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Ergenekon toplantıları yapıldığını iddia etmiş, güya müvekkilimin de katıldığı Noel ayinleri ile sair ibadet toplantılarını 'devlet karşıtı toplantılar' olarak değerlendirerek müvekkilime suç isnat etmiş, iftirada bulunmuştur. Şikayetli hatta bir ibadethane olan Türk Ortodoks Patrikhanesinin devlet karşıtı toplantılar için kullanılmasını da üzücü olarak değerlendirme cüretinde bulunmuştur'' denildi.



Dilekçede, Erenerol'un hiçbir toplantı tertip etmediğini belirtilerek, ''Şikayetlinin dile getirdiği toplantılar, Türk Ortodoks Patrikhanesi tarafından düzenlenen geleneksel, dini Noel ayini ve sonrası verilen Noel yemekleri benzeri toplantılardır. Kaldı ki müvekkilime isnat olunan güya Ergenekon terör örgütü mensubu olmak iddiası, kanıtlanmış bir gerçek olmadığı gibi halen yargılaması devam etmekte olup, Patrik Bartholomeos'un görünürdeki gerçeklikten yararlanmasını sağlayacak elverişlilikte bir olgu da değildir'' ifadeleri kullanıldı.



Dilekçede, şikayetlilerin ''Görülmekte olan davada adil yargılamayı etkileme, suç isnadı, iftira, müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat etmek ve yakıştırmalarda bulunarak hakaret suretiyle müvekkilin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak'' suçlarını işledikleri iddia edildi.