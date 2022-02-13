Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Ukrayna ile Rusya'ya barış çağrısı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki ayinin ardından ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi’nde ayin saat 09.30 sıralarında başladı. Ayine İstanbul Kırım Türkleri Kültür Ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayinin ardından Bartholomeos Ukrayna’da yaşanan gerilim ile ilgili konuşma yaptı. Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti. Bartholomeus Avrupa’daki olası bir savaşın kazananının olmayacağını da dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, “Kırım Ukrayna’dır” afişleri asıldı. Ukrayna’daki Rusya Büyükelçiliği binası önüne afiş asıldı.

Rusya ile gerilimin devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi’ndeki reklam panolarına, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı.

Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da “Kırım Ukrayna'dır” sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi.