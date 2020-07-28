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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Erdoğan'a teşekkür

28 Temmuz 2020 21:44

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

Sümela Manastırı açıldı

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olarak gösterilen Sümela Manastırı, iç kısmındaki çalışmaların da önemli bölümünün sona ermesinin ardından Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle yeniden ziyarete açıldı.

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