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Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı

Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi

03 Kasım 2021 18:57

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.

ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

BartholomeosFener Rum PatriğiNew York
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