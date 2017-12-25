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FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi

25 Aralık 2017 14:37

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Fatih\'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi\'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi\'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.
Fener Rum Patrikhanesi\'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi\'ndeki ayin, saat 09.00 sıralarında başladı.  Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum  Ordodoks Patriği Bartholomeos, bahçede kendisini bekleyen vatandaşların noel bayramını kutladı. Kilise girişindeki alanda mum yakıp dua eden Bartholomeos, daha sonra ayini yönetmek üzere kiliseye girdi.  Ayinde İncil\'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişi kiliseye geldi. Ayin için gelenler, patrikhane bahçesinde bulunan süslenmiş noel ağacına önünde fotoğraf çektirdi.
Noel, Hz İsa\'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, \'Doğuş Bayramı\' ve \'Kutsal Doğuş\' olarak da biliniyor.  Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık\'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Barthlomeus\'un patrikhaneye girişi ve mum yakması
-Ayinden görüntü
-Ayine gelenlerden ve mum yakmaları 
-Patrikhane dışındaki noel ağacı
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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