Fener, PES 2012'den çıkarılabilir!

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda şike operasyonunun birkaç gün öncesinde konsol ve bilgisayarlar için geliştirilen futbol oyunlarıyla ilgili lisans anlaşmalarını tek elden yapmaktan vazgeçti.



Mahmut Özgener’in görevi bırakmasının ardından 29 Haziran’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’na seçilen Mehmet Ali Aydınlar’ın ilk icraatının, futbol oyun lisanslarını düzenlemekten vazgeçmek olduğu ortaya çıktı.



Habertürk'ün haberine göre TFF’nin 64. başkanı olarak göreve başladığı ilk haftasında futbolda şike soruşturması ile karşı karşıya kalan Aydınlar yönetiminin attığı ilk adım, konsol ve bilgisayar ortamında oynanan FIFA ve PES gibi futbol oyunları için söz konusu oyunların uluslararası üretici firmaları EA Sports ve Konami gibi şirketlerle anlaşma yapmamak oldu.





'18 TÜRK TAKIMIYLA TEK TEK ANLAŞMALARI ZOR'



Daha önceki yıllarda oyun üreticisi firmalarla merkezi anlaşma yapan TFF, futbol oyunlarının 2012 versiyonları için bu kez farklı bir yola gitti. Yeni başkan ve yönetimi, merkezi anlaşma yapmayarak, futbol kulüplerinin oyunlarda kullanılabilmesi için gerekli lisans anlaşmalarını liglerde yer alan futbol kulüplerine bıraktı.



Eylül ayının 27’sinde piyasaya çıkması beklenen FIFA 2012 için EA Sports’un Türkiye’deki futbol kulüpleriyle henüz anlaşmaya gitmediğini belirten oyun sektöründeki konuya yakın kaynaklar, “Bu tarihten sonra 18 lig takımı ile tek tek anlaşmaya varmaları ve FIFA 2012’de Spor Toto Süper Lig’in yer alması çok zor. Üstelik bir de şike soruşturması ve küme düşürme tartışmaları var.



Hangi 18 takımı alıp, Türkiye ligi diye sunacaklar” diye konuştu. Daha önceki yıllarda lisans anlaşmalarının TFF aracılığıyla tek elden yapıldığını hatırlatan oyun sektöründen bir başka kaynak da “Oyun firmalarından elde edilen isim ve lisans hakkı kullanma gelirleri Süper Lig’de yer alan 18 takıma yine TFF aracılığıyla pay ediliyordu. Şimdi TFF, kulüpleri serbest bıraktı. Ancak henüz anlaşma yapan olmadı” dedi.





İLK YAMADA FENERBAHÇE OLMAYABİLİR



Bu yılın kasım ayında çıkması beklenen PES 2012’de ise Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan takımlar yer alacaktı. Ancak son şike soruşturması ile Fenerbahçe’nin ligden düşürülmesinin gündeme gelmesiyle Konami’nin PES’teki Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan Türk takımları da riske girdi.



FIFA 2012’den yaklaşık 2 ay sonra çıkması beklenen PES 2012’de, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yer alıp almayacağı, 15 Temmuz’da TFF’nin UEFA’ya bildireceği karara göre netlik kazanacak. Fenerbahçe ile ilgili kararın gecikmesi durumunda, Japon Konami’nin oyun çıktıktan sonra yayımlayacağı ilk patch (yama) dosyasında Fenerbahçe’nin PES’ten çıkarılması da gündeme gelebilir.



PES 2011’de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol takımı var. FIFA 2011’de ise Spor Toto Süper Lig’deki 18 takım bulunuyor. İki oyunun yeni versiyonlarını Türk oyunseverler de merakla bekliyor.