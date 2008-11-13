Fener Olimpija'yı ağırlıyor

Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 4. maçında bugün saat 20.15'te Union Olimpija'yı Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda ağırlayacak.
Geçtiğimiz hafta Joventut Badalona'yı deplasmanda 70-67 mağlup ederek Euroleague C Grubu'nda ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker, Union Olimpija'yı sahasında yenerek avantaj yakalamanın hesaplarını yapıyor.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda Fenerbahçe ile Union Olimpija arasında oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.15'te başlayacak.
Maç öncesinde açıklamalarda bulunan basketbol şube direktörü Nedim Karakaş, "Fenerbahçe Ülker'in perşembe günü oynayacağı maç grupta oynayacağımız en kritik maçımız olarak değerlendirilebilir. Bu maç takımımızın bir üst tura çıkması için mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Bu galibiyeti almamız durumunda maç serisinde Unijon Olimpija'nın takımımızın üstüne çıkma şansı çok zorlaşacak" dedi.
Morla açısından da bu karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirten Karakaş, "Bu maç aynı zamanda tüm aksilik ve eksikliklere rağmen bugüne kadar başarıyla yoluna devam eden takımımızın moralini de yükseltecektir. Geçen hafta kazandığımız Badalona maçının anlamlı olması için bu maçın kazanılması gerekiyor. Aksi takdirde kazandığımız maçın önemi kalmayacaktır. Bu durumda en çok iş taraftarımıza düşüyor. Taraftarımızın bu maçta bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi lazım. Salonu doldurmaları galibiyet açısından takıma büyük motivasyon oluşturacak" diye konuştu.
|13 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ
|21.45 Unicaja - Cibona
|22.00 Air Avellino - Le Mans
|21.45 Olympiacos - Maccabi Electra
|20.45 Panathinaikos - Montepaschi Siena
|21.45 Barcelona - Asseco Prokom
|21.00 Alba Berlin - DKV Joventut
|20.15 Fenerbahçe Ülker - Union Olimpija
|21.45 Real Madrid - AJ Milano
|20.45 Panionios On Telecoms - Partizan
Euroleague C Grubu'nda üçüncü maçlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu:C GRUBU
Takım
|G
|M
|+
|-
|Avr.
|Tau Ceramica
|3
|0
|277
|225
|52
|Lottomatica Roma
|2
|1
|226
|206
|20
|Fenerbahçe Ülker
|2
|1
|222
|220
|2
|DKV Joventut
|1
|2
|219
|219
|0
|Alba Berlin
|1
|2
|206
|251
|-45
|Union Olimpija
|0
|3
|221
|250
|-29