Fener Olimpija'yı ağırlıyor

13 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ 21.45 Unicaja - Cibona 22.00 Air Avellino - Le Mans 21.45 Olympiacos - Maccabi Electra 20.45 Panathinaikos - Montepaschi Siena 21.45 Barcelona - Asseco Prokom 21.00 Alba Berlin - DKV Joventut 20.15 Fenerbahçe Ülker - Union Olimpija 21.45 Real Madrid - AJ Milano 20.45 Panionios On Telecoms - Partizan

Takım G M + - Avr. Tau Ceramica 3 0 277 225 52 Lottomatica Roma 2 1 226 206 20 Fenerbahçe Ülker 2 1 222 220 2 DKV Joventut 1 2 219 219 0 Alba Berlin 1 2 206 251 -45 Union Olimpija 0 3 221 250 -29

Geçtiğimiz hafta Joventut Badalona'yı deplasmanda 70-67 mağlup ederek Euroleague C Grubu'nda ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe Ülker, Union Olimpija'yı sahasında yenerek avantaj yakalamanın hesaplarını yapıyor.Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda Fenerbahçe ile Union Olimpija arasında oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.15'te başlayacak.Maç öncesinde açıklamalarda bulunan basketbol şube direktörü Nedim Karakaş, "Fenerbahçe Ülker'in perşembe günü oynayacağı maç grupta oynayacağımız en kritik maçımız olarak değerlendirilebilir. Bu maç takımımızın bir üst tura çıkması için mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Bu galibiyeti almamız durumunda maç serisinde Unijon Olimpija'nın takımımızın üstüne çıkma şansı çok zorlaşacak" dedi.Morla açısından da bu karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirten Karakaş, "Bu maç aynı zamanda tüm aksilik ve eksikliklere rağmen bugüne kadar başarıyla yoluna devam eden takımımızın moralini de yükseltecektir. Geçen hafta kazandığımız Badalona maçının anlamlı olması için bu maçın kazanılması gerekiyor. Aksi takdirde kazandığımız maçın önemi kalmayacaktır. Bu durumda en çok iş taraftarımıza düşüyor. Taraftarımızın bu maçta bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi lazım. Salonu doldurmaları galibiyet açısından takıma büyük motivasyon oluşturacak" diye konuştu.Euroleague C Grubu'nda üçüncü maçlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu: