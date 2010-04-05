Fener, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı

T24 - Fenerbahçe Kayserispor'u 2-0 yenerek lider Bursaspor ile arasındaki üç puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Spor yorumcusu Mert Aydın dün akşam oynanan karşılaşmayı yorumladı.



Aydın'ın ntvmsnbc.com'da yayımlanan yazısı şöyle:



Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe Kayserispor'u Gökhan Ünal ve Lugano'nun golleriyle 2-0 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Gelecek haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe puanını 58'e çıkardı ve lider Bursaspor'u takibini sürdürdü.



Fenerbahçe yönetimi ikiye bölünmüş. Ama kötü anlamda değil. Başkan ve bir grup, Cannes’da. Kalanlar Kadıköy’de. Rakip Kayseri. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esip liderliğe yükselen ve sonrasında sakatlıkların etkisiyle gerilere düşen takım.



Geçen hafta Galatasaray karşısında Selçuk’un sihirli vuruşuyla kazanan Fenerbahçe uzun süredir gol yemiyor. Gol yemeyince de kazanıyor. Ama derbideki kısır futbola kazanmak kolay değil. Bu yüzden Daum’un takıma biraz daha tempo kazandırması bekleniyor. Yoksa rakip eften püften değil. Bu arada Lilian Thuram da tribünde. Allah’tan futbolu bıraktı. "Thuram Fenerbahçe’de" başlıklarını hayal edebiliyorum.



Fenerbahçe haftalardır sakladığı tempoyu bu maça saklamış gibi sanki. 2. dakikada Kayseri kale önü karışıyor. Mehmet Topuz, son vuruşu yapmaya doğru koşuyor. Toledo’nun ayağı değdi mi, değmedi mi? Kemik sesi gelmeden penaltı vermemesiyle tanınan Yunus Yıldırım devam ettiriyor. 4’te Emre yaydan şutluyor. Souleymanou tutuyor. 6’da bu kez Alex şutluyor. Yine Kamerunlu kaleci yakalıyor.



Kayserispor yavaş yavaş kabuğundan çıkıyor ama Fenerbahçe’nin istekli olduğu her halinden belli. Güiza’ın eline basan Toledo, Gökhan Ünal’ın oyuna girmesini sağlıyor. 33’te Topuz, ofsayt durumundaki Alex’e veriyor. Brezilyalı’dan çok şık pas Gökhan Ünal’a. Gökhan da üne kavuştuğu eski takımının kalesine gönderiyor: 1-0.



İkinci yarıya da hızlı giriyor Fenerbahçe. 47’de Alex’in kornerine Lugano’dan müthiş kafa geliyor: 2-0. 72’de Topuz klas bir uzun atıyor savunmanın arkasına. Alex koşuyor. Yakalasa 3. gol işten bile değil. Ama yakalayamıyor. 76’da Alex’in soldan kullandığı serbest atışta Lugano’dan şık kafa dışarı gidiyor. Cangele’nin gelişiyle hareketleniyor Kayserispor. 78’de Troisi sert vuruyor. Köşede Volkan kornere gönderiyor topu.



Fenerbahçe gelecek hafta Ankaraspor zevkini yaşayacak. Bu da şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri haline getiriyor Fenerbahçe. Birkaç haftalık kısır futboldan sonra ulaşılan tempo ve oyunculardaki istek, seyirciyi de memnun etti. Artık gözler Beşiktaş derbisinde.





