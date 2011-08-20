-Fener günü tek antrenmanla geçirdi BAD GÖGGİNG (A.A) - 20.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Ingolstadt kenti yakınlarındaki Bad Gögging kasabasında sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla tamamladı. Koşu ve ısıma hareketleriyle başlayan antrenman, 4 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışması ile devam etti. 2'ye 1, 3'e 2 mücadele eden sarı-lacivertliler, kanat organizasyonlarının ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sol pubis kemiğinde ağrı bulunan Semih Şentürk, antrenmana çıkmadı. 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Recep Niyaz da antrenmanda yer almadı. Öte yandan, teknik direktör Aykut Kocaman, Bundesliga'da Bayern Münih ile Hamburg arasında oynanacak lig maçını izlemek için Münih'e gidecek. Akşam saatlerinde tekrar Bad Gögging kasabasına dönecek olan Kocaman ve ekibi, basın mensuplarıyla maç yapacak. -Fenerbahçe İtalya'ya gidiyor- Fenerbahçe, Almanya kampı çerçevesinde ikinci hazırlık karşılaşmasında İtalya'nın U.S Citta di Palermo takımıyla karşılaşacak. Renzo Barbera Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'de başlayacak. Yarın sabah saatlerinde Münih'ten kalkacak özel bir uçakla İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe, Pazartesi günü tekrar Almanya'ya dönecek ve burada hazırlıklarına devam edecek.