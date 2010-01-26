Fener-G.Saray derbisinde alışveriş düşüyor

T24 - Dört büyük futbol takımının derbi maçlarında ekonomi adeta duruyor. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre derbi maçları sırasında kredi kartı kullanımı ortalama yüzde 45 azalıyor.





Fenerbahçe-Galatasaray müsabakalarında ise alışveriş neredeyse tamamen duruyor. Anadolu'da ise Trabzon, Bursa, Eskişehir ve Sivas maçları sırasında kredi kartı harcamaları dibe vuruyor. BKM, 2009 raporunu yayınladı. Buna göre kredi kartlarıyla geçen yıl 1 milyar 841 milyon 755 bin 124 adet işlem yapılırken, toplam harcama ise 204,7 milyar lirayı buldu. 2008'e göre ciroda yüzde 10 artış yaşandı.



BKM tarafından 2009'da sürdürülen, alışverişlerde banka kartı kullanımına ilişkin bilinçlendirme kampanyasının sonuç verdiğine dikkat çekilen rapora göre, banka kartının alışverişlerdeki kullanımında bir önceki yıla göre yüzde 39'luk artış oldu. 2009 yılında özel günlerde yapılan kredi kartı harcamalarında 665 milyon lira ile yılbaşı harcamaları ilk sırada yer alırken, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 642 milyon lira, Babalar Günü'nde 596 milyon lira, Anneler Günü'nde 590 milyon liralık harcama gerçekleştirildi. Kredi kartlarıyla Ramazan Bayramı'nda 1 milyar 137 milyon lira, Kurban Bayramı'nda ise 1 milyar lira harcandı. Geçen yıl özel günlerde kredi kartlarıyla yapılan alışveriş tercihlerine bakıldığında özel günün kapsamına göre belli sektörlerin cirolarında artış gözlendi. Sevgililer ve Anneler Günü'nde kuyumcular, Babalar Günü'nde elektronik eşya ve cep telefonu mağazaları, yılbaşında ise marketlerde iyi satışlar gerçekleşti.



Cumartesi günlerinde yapılan alışverişler hafta içi ile karşılaştırıldığında, kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 40 arttı. Alışverişlerde özellikle 15.00-17.00 saatleri arasının tercih edildiği gözleniyor. Hafta sonunda alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, eğlence mekanlarında veya mağazalarda bulunulan saatlerde yapılan kredi kartı harcamaları, günün kalanında yapılan toplam harcamanın üzerine çıktı. Rapora göre, 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki kredi kartı sayısı 44 milyon 392 bin 614, banka kartı sayısı 64 milyon 661 bin 947, POS sayısı 1 milyon 738 bin 728 ve ATM sayısı 23 bin 800 adede ulaştı.



Banka müşterisi interneti sevdi



Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre ise Türkiye'de internet bankacılığı kullanımında da büyük artış var. İnterneti kullanan aktif müşteri sayısı, Ekim-Aralık 2009 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 780 bin adet arttı. Birliğin, üyesi bankalardan internet bankacılığı hizmeti veren 26'sından 25'inin bilgilerinden oluşan internet bankacılığı istatistikleri raporuna göre, internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez login olmuş (giriş yapmış) toplam bireysel müşteri sayısı Aralık 2009 itibarıyla 11 milyon 960 bin olarak belirlendi. Son bir yıl içerisinde giriş yapmış toplam bireysel müşteri sayısı ise 7 milyon 12 bin oldu. Ekim-Aralık 2009 döneminde 5,3 milyon 343 bin bireysel müşteri tarafından en az bir kez internet bankacılığı işlemi yapıldı. Bu miktar, toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının yüzde 45'ini oluşturdu.



Söz konusu dönemde aktif bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 729 bin, bir önceki 3 aylık döneme göre ise 190 bin adet artış oldu. Sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez login olmuş kurumsal müşteri sayısı Aralık 2009 itibarıyla 1 milyon 402 bin olarak belirlendi. Son bir yıl içerisinde giriş yapmış kurumsal müşteri sayısı ise 685 bin oldu. Ekim-aralık döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 11 milyon 287 bin adet yatırım işleminin hacmi de 67 milyar 441 milyon lira oldu.