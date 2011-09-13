-Fener galibiyetle başladı İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Orduspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. 57. dakikada Culio'nun kullandığı frikik vuruşunda, barajı geçen topu kaleci Volkan Demirel yatarak kontrol etti. 62. dakikada Cristian'ın pasıyla topla buluşan Semih Şentürk'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 73. dakikada soldan Ribeiro'nun yerden ortasında, arka direkte Stancu müdahale edemeyince top yandan auta çıktı. 80. dakikada soldan Caner'in ortasında, ceza sahası içinde defanstan sekerek havalanan topa Alex rövaşata ile şık bir vuruş yaparken, kaleci Fornezzi, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi. 88. dakikada Cristian'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Caner'in şutunda, Fornezzi, kapattığı köşeye gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Bekir İrtegün xx, Yobo xx, Bilica xx, Ziegler xx, Mehmet Topuz xx, Selçuk Şahin xx, Alex xx, Cristian xxx, Dia xx (Dk. 64 Bienvenu x), Semih Şentürk xxx (Dk. 64 Caner Erkin xx) Orduspor: Fornezzi xx, Emre Özkan x (Dk. 83 Selçuk Şahin x), Sedat Bayrak xx, Yalçın Ayhan xx (Dk. 71 Ribeiro x), Garcia xx, Gosso xx, Onur Tuncer x (Dk. 76 İrfan Başaran xx), Stancu x, Culio xx, Dalmat xx, Fatih Tekke x Sarı Kartlar: Dk. 13 Dalmat, Dk. 23 Sedat Bayrak (Orduspor), Dk. 56 Ziegler, Dk. 81 Bilica (Fenerbahçe) Gol: Dk. 31 Cristian (Fenerbahçe)