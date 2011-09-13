T24 LogoT24 Logo
Spor

Fener galibiyetle başladı İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 01:16

-Fener galibiyetle başladı  İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Orduspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. 57. dakikada Culio'nun kullandığı frikik vuruşunda, barajı geçen topu kaleci Volkan Demirel yatarak kontrol etti. 62. dakikada Cristian'ın pasıyla topla buluşan Semih Şentürk'un vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 73. dakikada soldan Ribeiro'nun yerden ortasında, arka direkte Stancu müdahale edemeyince top yandan auta çıktı. 80. dakikada soldan Caner'in ortasında, ceza sahası içinde defanstan sekerek havalanan topa Alex rövaşata ile şık bir vuruş yaparken, kaleci Fornezzi, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi. 88. dakikada Cristian'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Caner'in şutunda, Fornezzi, kapattığı köşeye gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Bekir İrtegün xx, Yobo xx, Bilica xx, Ziegler xx, Mehmet Topuz xx, Selçuk Şahin xx, Alex xx, Cristian xxx, Dia xx (Dk. 64 Bienvenu x), Semih Şentürk xxx (Dk. 64 Caner Erkin xx) Orduspor: Fornezzi xx, Emre Özkan x (Dk. 83 Selçuk Şahin x), Sedat Bayrak xx, Yalçın Ayhan xx (Dk. 71 Ribeiro x), Garcia xx, Gosso xx, Onur Tuncer x (Dk. 76 İrfan Başaran xx), Stancu x, Culio xx, Dalmat xx, Fatih Tekke x Sarı Kartlar: Dk. 13 Dalmat, Dk. 23 Sedat Bayrak (Orduspor), Dk. 56 Ziegler, Dk. 81 Bilica (Fenerbahçe) Gol: Dk. 31 Cristian (Fenerbahçe)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24