Fener et, Denizli can derdinde...

Fenerbahçe - Denizlispor

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KANARYA GALİBİYET BEKLİYOR

DENİZLİSPOR KORKMUYOR

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE İSTANBUL'DA YENİLMEDİ

Turkcell Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşılaşıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00 da başlayacak. Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasını hakem Tolga Özkalfa yönetecek. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Metin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Meral.Turkcell Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Denizlispor ile kendi sahasında yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde kötü sonuçların ardından geçen hafta derbi maçta Beşiktaş karşısında deplasmanda aldıkları galibiyetle moralleri düzelen sarı-lacivertli futbolcular, yine Beşiktaş ile yapacakları Fortis Türkiye Kupası finali öncesi kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u yenerek, 3 puan almayı hedefliyor.Fenerbahçe'de, cezası süren Lugano, sakatlığı nedeniyle daha önce sezonu kapatan Edu, bu maçta forma giyemeyecek. Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak final maçı öncesi son prova niteliğinde olan Denizlispor maçında, kaptan Alex'in forma giymesi bekleniyor.Fenerbahçe'de, Denizlispor maçı öncesi Alex, Yasin, Ali ve Selçuk sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Geçen hafta sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Önder'in ise cezası sona erdi.Ligde küme düşmeme hattında bulunan Denizlispor, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmadna puan veya puanlar bekliyor. İstanbul'da Fenerbahçe karşısında kontrollü bir futbol sergileyeceklerini, Eskişehirspor maçındaki gibi tüm hatlarıyla gol atmak için yüklenmelerinin söz konusu olmayacağını belirten Mesut Bakkal, "Fenerbahçe deplasmanından puanla dönersek kurtuluş adına büyük bir avantaj yakalarız" dedi. Alt sıralardaki takımlar kazandıkça düşme barajının da yükseldiğini sözlerine ekleyen Mesut Bakkal, şöyle devam etti: "Düşme barajının 35-36 puan olacağı düşünülüyordu. Bugün gelinen noktada barajın 40 puanı bulabileceğini söyleyebiliriz. Ligde kalmak için 39 puan yetmeyebilir. 35 puanımız var. Kalan 4 haftada en az 6-7 puan almalıyız. Arzulu ve istekli futbolumuzu devam ettirip ligi sıkıntısız tamamlamak istiyoruz."Yeşil siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Ozan ve Emin Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Eskişehirspor randevusunda sakatlanan Berberoviç'in MR'ı temiz çıkmasına rağmen, tendonunda zorlanma olduğu belirlenen bu oyuncunun dinlendireleceği bildirildi.Volkan DemirelAli BilginYasin ÇakmakGökhan GönülRoberto CarlosDeivid de SouzaEmre BelözoğluSelçuk Şahin (Alex)Uğur BoralDaniel GüizaSemih ŞentürkÖzdenDaniel BragaÇağlarBurakCanerSelahattinBerberovicFatih YiğenDarryl RobertsIbrahima BangouraEmil Rosenov AngelovSTAT: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHAKEM: Tolga ÖzkalfaSAAT: 19.00Fenerbahçe ile Denizlispor, ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. Denizlispor'un Birinci Lig'e yükseldiği 1983-84 sezonundan itibaren iki takım arasında yapılan 35 lig maçında sarı-lacivertliler 22, yeşil-siyahlılar ise 4 galibiyet elde ederken, 9 maç da berabere sonuçlandı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 81 gole, ''Horozlar'' 32 golle karşılık verebildi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçında, Fenerbahçe 14 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı ve Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 55 golüne, Denizlispor 14 golle karşılık verebildi.Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-96 sezonunda 0-0 ve 2006-2007 sezonun 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-84 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.