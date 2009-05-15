Fener eksik evraka takıldı

Frankfurt Savcılığı'nın Almanya'da devam eden Deniz Feneri soruşturmasının ikinci dalgası için Türkiye'den istediği adli yardım talebi 'eksik evrak' gerekçesiyle işleme konulmadı



Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı’nın Almanya’da devam eden Deniz Feneri soruşturmasının ikinci dalgası kapsamında Türkiye’den istediği adli yardım talebi, eksik evrak gerekçesiyle işleme konulmadı. Başsavcılık eksik bilginin tamamlanması için Alman makamlarına yazı yazdı.



Alman savcıların, aralarında RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili bilgi talebini içeren adli yardım talebi için Türkiye’ye gönderdiği dosya ‘eksik evrak’ nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme konulmadı. Başsavcılık tarafından Talimat Bürosu savcılarına gönderilen dosyayla ilgili ilk inceleme tamamlandı.



Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dosyada bazı eksik evraklar bulunduğu tespit edildi. Savcılık, eksik evrakları bir yazıyla Adalet Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık, savcılığın talebi doğrultusunda eksik evrakları Alman makamlarından gönderilmesini talep edecek.



Eksik evraklar tamamlanmadan Alman Savcılığı’nın istediği zanlıların parmak izinin alınması, ifadelerine başvurulması ve bazı şirketlerle ilişkilerinin tespiti gibi yasal prosedürlerin yerine getirilip getirilmeyeceği tartışmalara neden oldu. Eksik olduğu belirtilen evrakın soruşturmanın devamı açısında usule aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu kişilerin ifadelerinin alınmadığı ifade edildi.



Kaynaklar, ana dosyasının yaklaşık altı ayda Türkiye’ye ulaştığı düşünüldüğünde eksik evrakların tamamlanmasının da zaman alacağına işaret ediyor.



Eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Alman savcıların talebinin yaklaşık bir hafta bakanlıkta tuttuktan sonra Ankara Başsavcılığı’na göndermişti. Şahin, evrağın Almanca’dan Türkçe’ye tercüme edileceğini ifade etmesine rağmen gelen evrağın Türkçe olduğu ortaya çıkmıştı.



Türkiye’nin Almanya’dan istediği Deniz Feneri dosyasının tercümesininse gelecek hafta tamamlanabileceği belirtiliyor.

