Fener dosyası nihayet geliyor

Alman kaynaklar, Deniz Feneri dosyasının en geç pazartesi günü Ankara'da olacağını açıkladı.





Deniz Feneri davasına ilişkin, Türkiye’ye teslim edilmesi beklenen dava dosyası adeta “yılan hikayesine” döndü. Adalet Bakanlığı’nın “Alman makamları hala dosyayı Türkiye’ye iletmedi” demişti. Ardından CHP dosyayı Almanya’dan getirdiğini açıkladı.



Deniz Feneri dava dosyasının “akıbetini” araştıran Hürriyet.com.tr, CHP’nin ele geçirdiği Deniz Feneri dosyasının “gerçek dosya” olmadığını açıkladı. CHP milletvekili Ali Kılıç tarafından açıklanan dosyada, gerçekten Deniz Feneri davasına ilişkin bazı belgeler bulunuyor. Ancak bu belgeler, dava Almanya’da devam ederken, gerek zanlıların, gerekse ilgili dernek ya da kuruluşların, incelemek üzere Alman Savcılığından istedikleri ve ardından basına da sızan belgeler.



3 bin sayfadan fazla



Oysa Almanya makamları tarafından geçtiğimiz günlerde “bir araya getirilmesi” tamamlanan asıl dava dosyasından, yaklaşık 3 binden fazla belge bulunuyor.



Dosya neden gecikti?



Dava dosyasının Türkiye’ye ulaşmasının gecikmesinin ardında, Türk Adalet Bakanlığının, sadece dava dosyasını değil, ek başka belgeleri de istemesi yatıyor. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya’ya yaptığı resmi başvuruda, sadece Deniz Feneri dava dosyasını değil, bu davada adı geçen Türkiye ile ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında da ek bilgi talep etti. Dava dosyası talebinin yanı sıra, Almanya’ya ulaştırılan istekte, bazı “sorular” da yer aldı. Dava dosyasının ulaşmasının gecikmesinde de, bu “soruların yanıtlanması” yatıyor. Adalet Bakanlığı’nın davanın Türkiye bağlantıları konusundaki bilgi ve belgeleri toplamak uzun sürdü.



Alman makamları, dava dosyasına ek olarak, Türk adli makamlarının ilettiği sorulara ilişkin bilgi ve belgeleri de topladılar. Tüm belgeler bir araya getirildi. Dosya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara’ya iletilmek üzere. Kaynaklar, dosyanın Berlin Büyükelçiliği’ne, “Eğer henüz teslim edilmediyse bile, en geç bu hafta sonuna kadar ulaştırılacağını” kaydediyorlar



Alman Adalet Bakanı geliyor



Almanya Federal Adalet Bakanı Brigitte Zypries pazartesi günü Türkiye’ye bir çalışma ziyareti yapacak. Alman Bakan, Pazartesi günü İstanbul’da Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile bir araya gelmeden önce, Deniz Feneri dava dosyası da Türkiye’ye resmen iletilmiş olacak.

