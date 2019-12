Fener çıkışını sürdürdü

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Uğur Boral ve Semih Şentürk kadroda yer almazken, Aragones bu oyuncuların yerine Josico ve Vederson'a şans verdi.Denizlispor'da ise Murat Karakoç sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Maçın ilk yarısında her iki takım da çok önemli pozisyon bulamazken, devrenin son dakikasında Denizlispor, Kratochvil'in kafa vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarıda her iki takım da değişiklik yapmazken, 57. dakikada Aragones, iki oyuncu değişikliği birden yaparak, Deivid ve Emre Belözoğlu'nu sahaya sürdü.Emre Belözoğlu, girdikten 2 dakika sonra ceza sahasının dışından sol ayağıyla kaleci Cenk'in üzerinden mükemmel bir aşırtmayla deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Golü yedikten sonra ev sahibi Denizlispor, Fenerbahçe kalesinde daha fazla görülmeye başladı.Özellikle Caner Celep ile pozisyonlar üretmeye çalışan Denizlispor, golcü oyuncusu Roberts'in ve Selahattin'in formsuzlukları nedeniyle bu pozisyonlardan yararlanamadı.78. dakikada Deivid'in uzaktan mükemmel şutu önce üst direğe, sonra da kale içine girmesine rağmen pozisyona çok uzak olan yan hakem ve orta hakem gol kararı vermedi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, zor deplasmandan 3 puan alarak çıkışına devam etti.Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkartırken, Denizlispor ise 14 puanda kaldı.Stat: Denizli AtatürkHakemler: Aytekin Durmaz x, Mehmet Şahan Yılmaz x, Erhan Sönmez xDenizlispor: Cenk x, Feridun Sungur x, Kratochvil xx, Fatih Yiğen x, Çağlar xx, Roberts xx, Süleyman Olgun x (Dk. 63 Emin Aladağ x), Tomas Abraham x (Dk. 84 İsmail Baydil ?), Caner Celep xx, Lietava x, Selahattin xFenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Gökhan Gönül xxx (Dk. 75 Önder Turacı xx), Lugano xxx, Edu xxx, Roberto Carlos xx, Kazım xx, Selçuk Şahin xx, Alex xx, Josico x (Dk. 57 Deivid xx), Vederson x (Dk. 57 Emre Belözoğlu xx), Güiza xxGol: Dk. 60 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)Sarı Kart: Dk. 7 Süleyman Olgun (Denizlispor), Dk. 61 Güiza (Fenerbahçe)4. dakikada gelişen Denizlispor atağında Caner'in ceza alanı dışından çapraz pozisyonda attığı sert şutta kaleci Volkan topu kornere çeldi.Bu dakikadan sonra her iki takım da gol pozisyonları üretmektezorlandı.28. dakikada Alex'in ceza alanına girmeden attığı şutta kaleci Cenk yerden gelen topu kontrol etti.45. dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Kale önünde oluşan karambolde, Fatih'in yakın mesefeden topa vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Bu dakikada sol kanattaki Deivid meşin yuvarlağı Emre'nin önüne bıraktı. Emre ceza alanı dışından yaptığı mükemmel vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.73. dakikada gelişen Denizlispor atağında Emin'in ceza alanı içinden attığı şutta, top üstten auta çıktı.77. dakikada Denizlispor'un ceza alanı dışından kazandığı serbest atışı kullanan Caner'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.78. dakikada Deivid'in yaklaşık 25 metreden attığı şutta, top üst direğe çarparak yere düştükten sonra oyun alanına döndü. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda topun kale çizgisini geçtiğini ve gol olduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.88. dakikada Kazım sağ kanattan getirdiği topu ceza alanı içindeki Selçuk'a aktardı. Selçuk'un pasında topla buluşan Alex'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe kontra atağında Alex'in pasında topla buluşan Deivid'in sert şutunda kaleci Cenk iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.