Fener, Bursa'yı 4'ledi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı 25. haftada, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek çok önemli bir galibiyete imza attı.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil - beyazlı takım, 2. dakikada Sestak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'ye, kendi sahasında galibiyeti getiren golleri ise 12. dakikada Emre Belözoğlu, 50. dakikada Raul Meireles, 75. dakikada Dirk Kuyt ve 88. dadakikada Moussa Sow kaydetti.

Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 43 yaptı ve lider Galatasaray ile olan puan farını 4'e indirdi. Bursaspor ise 43 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak. Bursaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

'Emre Belözoğlu sakatlandı'

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Emre Belözoğlu, kasığındaki sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi... Emre, 23. dakikada yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

'Maçtan önemli dakikalar'

- Moussa Sow, 88. dakikada skoru 4-1 yaptı.

- 75. dakikada Kuyt, Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi.

- Meireles, 50. dakikada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

- Sakatlanan Emre Belözoğlu, 23. dakikada yerini Mehmet Topal'a bıraktı...

- Fenerbahçe, 12. dakikada Emre Belözoğlu'nun golü ile skoru 1-1 yaptı.

- Bursaspor, 2. dakikada Sestak'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

'Tribünler doldu'

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımını 1-0 yenerek tur için önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertli ekibi Bursaspor karşısında taraftarı yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıktıklarında tek tek futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bursaspor'u da Fenerbahçe deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Konuk takımın taraftarları, bulundukları tribünün büyük bölümünü doldururken, coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

'Bursaspor tribünlerinde meşaleler ve maytaplar'

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Bursaspor tribünlerinde meşaleler yanarken, maytaplar patlatıldı. Bursasporlu taraftarlar yaktıkları meşalelerin bir kısmını bulundukları tribünün önüne doğru atarken, çok sayıda maytap da patlatıldı. Atılan yabancı maddelerin saha içine de ulaştığı görüldü.

'Maç öncesi olay'

Karşılaşma öncesi eski Salı Pazarı bölgesinde çıkan kavgada bir Bursasporlu taraftar bıçaklandı. Çocuğuyla birlikte maça gelen taraftarın, bıçakla yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu arada Bursasporlu taraftarların bulundukları tribüne alınmaları sırasında polis ekipleri bu tribüne girişin önünden geçen yolu trafiğe kapattı. Taraftarların girişinden sonra yol açıldı.

Öte yandan maraton tribününün, Bursasporlu taraftarların bulunduğu tribüne yakın bölümündeki Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesinde “Biri Emek Hırsızı mı dedi” yazılı pankart açtı. Pankartta aynı renklere sahip Bursaspor ile Çarşambaspor'un amblemleri yer aldı.