Fener, Brezilyalı Mancini'nin peşinde

Fenerbahçe’nin, Inter’de şans bulamayan 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün peşinde olduğu öğrenildi. Mancini’yi kiralamak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan kulübüyle pazarlıklara başladığı bildirildi.



Fenerbahçe yönetiminin, Roberto Carlos’la yollarını ayırdıktan sonra transfer konusunda titiz bir çalışma sürdürürken, rotasını sürpriz biçimde Inter’in golcüsü Amantino Mancini‘ye çevirdiği bildirildi. Yönetimin, sezon sonuna kadar pahalı transferden kaçındığı, 4-5 aylık süre için kadroya uygun, gerekirse yedekte oturacak oyuncu aradığı belirtildi.



Bu nedenle sarı-lacivertli kulübün, Inter’in iki sezon önce 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma’dan transfer ettiği Mancini’yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenildi.

Eto’o, Diego Milito ve Balotelli gibi yıldızları kadrosunda barındıran Inter’de, Pandev’in transferinin ardından iyice gözden düşen Mancini için ısrarlı olan Fenerbahçe’nin, İtalyan kulübüyle görüşmelere başladığı kaydedildi.



Sarı-lacivertli yönetimin, Roma forması giyerken İtalyan liginin en önemli golcüleri arasında yer alan ve Brezilya Milli Takımı’na yükselen 29 yaşındaki futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitirerek bombayı patlatacakları ifade edildi.



Bu arada sarı-lacivertliler, Dentinho ve Ricardo Queresma için transfer çalışması yapıldığı iddialarını yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Dentinho için geleceğe dönük bir çalışmamız bulunmamaktadır. Queresma da şu anda gündemimizde yer almamaktadır” ifadeleri kullanıldı.



MANCINI KİMDİR?



Yaşı: 29 (01.08.1980),

Kulübü: Inter,

Ülkesi: Brezilya, Boy: 1.83



Sezon Kulübü Maç Gol

2009/10 Inter 7 -

2008/09 Inter 27 1

2007/08 Roma 40 10

2006/07 Roma 37 10

2005/06 Roma 34 15

2004/05 Roma 6 -



-Brezilya formasını 15 kez giyerken, 4 gol attı.



