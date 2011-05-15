-FENER ANKARAGÜCÜ MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında yapacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde akşam saatlerinde yapılan idmanda, sarı-lacivertli takımı taraftarları da yalnız bırakmadı. Şampiyonluk yolunda son 2 maçı kalan Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı Teknik Direktörü Ze Roberto da takip ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da tesislere gelerek oyunculara destek verdi. Taraftarlar, ''İnandık size bu sene, görmek istiyoruz şampiyonluklar içinde'' ve ''Şampiyon Fenerbahçe'' tezahüratlarıyla takımlarını destekledi. Taraftarlar, çiçek verdikleri oyunculara baklava da ikram etti. -ANTRENMAN- Fenerbahçe, Ankaragücü maçının son antrenmanında ise 3 grup halinde çalıştı. Öncelikle top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli takım, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Tedavi süreci devam eden Özer Hurmacı, bireysel oyuncu antrenör Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, A2 takımında görev alan oyuncular Hasan Erbey, Okan Alkan ve Berk Elitez ise Alper Aşçı yönetiminde antrenmanı rejanarasyon çalışmasıyla bitirdi. Fenerbahçe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.