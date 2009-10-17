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Spor

Fener 9'da 9 peşinde

17 Ekim 2009 18:49


Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk 8 maçını kazanan Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı 9. maçtan da galibiyetle ayrılarak, lige en iyi başlangıç rekorunu geliştirmek istiyor.

Geçen hafta Gençlerbirliği ile yaptığı maçı kazanarak, 7 maçla kendisine ait olan 45 yıllık sezona en iyi başlangıç rekorunu 8 maça çıkaran sarı-lacivertliler, yarın Gaziantepspor'u da yenerek, en iyi başlangıç rekorunu 9 maça çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Güiza, Deivid ve Alex'in tedavileri sürüyor.

Gençlerbirliği maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Kazım'ın yarın takımdaki yerini alması bekleniyor.

Kamil Ocak Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Gaziantepspor-Fenerbahçe maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.


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