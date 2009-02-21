'Fener' 2 gün sonra Türkiye'de

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, Deniz Feneri e.V. dosyasının pazartesi günü Türkiye’de olacağını söyledi.



Şahin, bir gazetecinin, "Deniz Feneri ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "En son gelen bilgi pazartesi günü Türkiye’de olacağı şeklindedir. Oldukça da gecikti. Adalet Bakanlığı olarak üç kez yazı yazmak zorunda kaldık. Sayın Baykal, ’Kaplumbağaya yükleseydiniz şimdiye gelirdi’ diyor ama bunu nihayet gönderecek olan Alman mahkemeleridir. Biz yalnızca talep ediyoruz."



Baykal’ınki bu değil



Şahin, CHP Lideri Deniz Baykal’ın geçen salı partisinin grup toplantısında bir klasörü ’Deniz Feneri Dosyası’ olarak gösterdiğine değinerek, şöyle devam etti: "Ama bu dosyanın o dosya olmadığı Alman makamları tarafından açıklandı. Türkiye’de kim yasalara aykırı davranırsa, kim usulsüzlük, yolsuzluk yaparsa, yargı organları bunun hesabını herkesten sorar. Ancak bu tür soruşturmaların ve iddiaların siyasi polemik konusu yapılmasından üzüntü duyduğumu da ifade etmek istiyorum."



