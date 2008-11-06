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Spor

Fener 2. galibiyetini arıyor

Euroleague C Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe Ülker, saat 21.30'da İspanya'nın DKV Joventut takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

06 Kasım 2008 02:00


Euroleague C Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe Ülker, saat 21.30'da İspanya'nın DKV Joventut takımıyla deplasmanda karşılaşacak.


Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi 1. tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün deplasmanda İspanyol temsilcisi DKV Joventut ile karşılaşacak.


Badalona kentindeki Badalona Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

C Grubu'nda geride kalan ikişer maç sonrasında birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Ülker ile DKV Joventut, averajla 3 ve 4. sıraları paylaşıyor.

Fenerbahçe Ülker'de bu önemli mücadele öncesi sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürürken, Gordan Giricek'in durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Giricek de İspanya kadrosunda yer alırken, diğer sakat oyuncular Ömer Onan, Ömer Aşık, Serhat Çetin ve Semih Erden kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, DKV Joventut karşısında oyuncuların beklenen oyunu sergilemesi halinde rakiplerini yeneceklerini söyledi.

Takımda sakat oyuncuların olduğunu vurgulayan Karakaş, ''Ömer Aşık, Ömer Onan, Serhat ve Semih'in sakatlıkları bulunuyor. Giricek ise takımla birlikte olacak. Oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Eksiklere rağmen iyi oyunumuzu ortaya koyarsak skor lehimize olur'' dedi.

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