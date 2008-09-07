Fener, 1’e 2 verdi



Bu yıl 57 milyon YTL kâr eden Sportif AŞ, hissedarlarına 44 milyon YTL kâr payı dağıtacak. Nominal değeri 1 YTL?olan hisseye, 2 YTL?ödeme yapılacak. Dolayısıyla yatırımcı, yüzde 200 kâr elde edecek





Fenerbahçe Sportif A.Ş. yatırımcısının yüzünü güldürdü. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir iştiraki olan ve hisseleri İMKB’de işlem gören şirketin bu yıl ortaklarına 44 milyon YTL temettü dağıtacağı açıklandı.



Şirketin, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan yıllık genel kurulunda Abdülkadir Kuşin, divan başkanlığı yaptı. Genel Sekreter Vedat Olcay’ın kulübü temsil ettiği genel kurulda, yıllık net kâr 57 milyon YTL’nin, yasal zorunluluk karşılıkları ayrıldıktan sonra 44 milyon YTL’nin dağıtılmasına karar verildi. 1 YTL yazılı değerli bir hisseye 2 YTL temettü verilmesi kararlaştırıldı. Bunun da yatırımcının, yazılı değer üzerinden yüzde 200 verim sağlaması anlamına geliyor.



Sermaye artırımı



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Sportif’in borsa değerinin bugün itibarı ile 1,5 milyar dolar olduğu, bunun spor sektöründeki tüm, sanayi ve ticaret sektöründe ise pek çok şirketi geride bıraktığı vurgulandı.



Öte yandan Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Ticaret A.Ş (Fenerium)’nin 2007 yıllık olağan Genel Kurulu da önceki gün gerçekleştirildi. Genel kurulda , Fenerium’un sermayesinin 1 milyon YTL’den, 5 milyon YTL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.



