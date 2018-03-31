Fenebahçeli futbolcular Kayserispor maçından önce yemekte buluştu

İSTANBUL,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, öğle yemeğinde yöneticiler ile bir araya geldi.

Kandilli\'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Sıcak ve samimi ortamda yenilen yemekte FB TV mikrofonlarına konuşan Roman Neustadter, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Milli maçlar sebebiyle Rusya milli takım kadrosunda bulunan Neustadter, \"Öncelikle tekrar buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon\" dedi.

Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları lig maçına da değinen Neustadter, \"Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şimdi sadece Kayserispor\" şeklinde konuştu.

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