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Spor

Fenebahçe Ülker, Obradovic'le sözleşme uzattı

Fenerbahçe: Obradovic ile bir araya gelen Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, başarılı çalıştırıcı ile 2016-2017 sezonunun sonuna dek yeniden anlaşmaya vardı

25 Mayıs 2015 16:40

Fenerbahçe Ülker, Zeljko Obradovic ile 2 yıllığına yeniden anlaştığını açıkladı. Başarılı koç, 2016-2017 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli takımı çalıştıracak.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa sahnesinde başarıyla temsil eden ve Türkiye Basketbol Ligi’nde de şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdüren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Ülker, takımımızın başarısında en önemli pay sahiplerinden biri olan Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Zeljko Obradovic ile bir araya gelen Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, başarılı çalıştırıcı ile 2016-2017 sezonunun sonuna dek yeniden anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın tüm Fenerbahçe camiasına ve Zeljko Obradovic’e hayırlı olmasını diler, Obradovic yönetiminde yeni zaferler için mücadele edecek ekibimize başarılar dileriz." 

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