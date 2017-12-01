Fenalaşan yolcunun yardımına şoför yetişti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcuya, ilk müdahaleyi şoför yaptı. Çağrılan sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yolcu, tedaviye alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait, Aydın\'dan Nazilli\'ye gelen 302 No\'lu halk otobüsünde yolculuk yapan Mehmet Uzun (50), otobüsün içinde aniden rahatsızlandı. Otobüs şoförü Sedef Apuhan ve yolcular, Uzun\'un geçirdiği rahatsızlığı fark etti. Yolcular, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Otobüs şoförü Apuhan, aracı yol kenarında güvenli bir yere çekerek, Uzun\'a ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrolün ardından Uzun\'u ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Bu sırada çevrede bulunanlar ve yolcular, otobüs şoförü Apuhan\'a duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

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