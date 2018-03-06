Fenalaşan öğrenciyi otobüsle hastaneye yetiştirdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da durakta beklerken fenalaşan kız öğrenci, özel halk otobüsü tarafından hastaneye götürüldü. Öğrencinin hastaneye götürülme çabası, otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur\'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi ile şehir merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün Murat Çağlarduran, dün saat 18.00 sıralarında durakta bekleyen bir kız öğrencinin fenalaştığını gördü. Öğrenciyi çevredekilerin yardımıyla aracın arka koltuğuna alan Çağlarduran, diğer yolcuların da bulunduğu otobüsle güzergahından ayrılıp hastaneye doğru yola çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayan Çağlarduran, öğrencinin durumu hakkında bilgi verdi. Çağlarduran\'ın otobüsle Burdur Devlet Hastanesi\'ne getirdiği öğrenciye acil servis önünde hazır bekleyen ilkyardım ekipleri müdahale etti. Hastanede tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs şoförü Murat Çağlarduran, öğrenciyi hastaneye teslim ettikten sonra seferine döndü.

Rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye yetiştirme çabası ise otobüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

\'YOLDA AMBULANSLA İRTİBATA GEÇTİM\'

Murat Çağlarduran, \"Dün saat 18.00 sıralarında toplanma merkezinde öğrencimiz fenalaştı. Kan vermiş. Vakit kaybetmemek için arkadaşımızın da durumu biraz iyiydi, aracıma alarak ambulansa bilgi verdim. Şehir merkezine indim. Yolda ambulansla irtibata geçtim. Ambulans yetişemeyince direkt hastaneye gittim. Zaten sağlık ekipleri bekliyordu. Geldi öğrenciyi aldılar, ben de diğer yolcularla yoluma devam ettim, seferimi tamamladım\" dedi.



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