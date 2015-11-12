Fen- edebiyat öğrencilerine kötü haber!

Fen – edebiyat fakültelerini tercih eden öğrencilere kötü haber geldi. YÖK, bu yıl pedagojik formasyon programı açma yeterliliğine sahip üniversitelere tahsis edilen toplam kontenjan 15 bin olarak belirledi.



Radikal’in haberine göre, YÖK yetkilileri, sadece öğretmen ihtiyacı olan alanlara, ihtiyaç miktarı kadar kontenjan verildiğini belirterek, eğitim fakültesi olan ve bu eğitimler için tüm şartları taşıyan KKTC dahil 100'ü aşkın üniversitede pedagojik formasyon verileceğini açıkladı. Üniversiteler bazında kontenjan duyurusu ise daha sonra yapılacak. Twitter hesabından açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Söz konusu kontenjanın alanlara göre dağılımı,talep ve istihdam dengesi gözetilerek üniversitelerin ilgili kurullarınca yapılacak” dedi. YÖK, eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programlarının tümünün kapatılacağını, mevcut okuyanların bölümlerine devam edeceğini yeni programların açılmayacağını da bildirdi.



Öğretmen stratejisi



Başkan Saraç, şunları söyledi: “Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili bazı çalışmalar yaptığımızı sizlerle daha önce paylaşmıştık. İsteyen herkese pedagojik formasyon belgesi vermek suretiyle gençlerimizi gereksiz bir beklenti içine sokmayı doğru görmüyorum. Bu konudaki nicelik yani kemiyet ile nitelik yani keyfiyet ikileminde tercihimizi “kalite ve nitelikten” yana yapmaktayız. Bu nedenlere bağlı olarak halen yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Programlarının lisansüstü düzeyde uygulanması konusunda Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubumuzca çalışmalar yapılıyor. Öğretmen Strateji Belgesi de bize bu konuda yol gösterici olacaktır. Söz konusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar,bu programların istihdam odaklı olarak daha sınırlı bir kontenjanla uygulanmasına karar verdik. Bu dönem, pedagojik formasyon programı açma yeterliliğine sahip üniversitelere tahsis edilen toplam kontenjan 15 bin olarak belirlenmiş. Söz konusu kontenjanın alanlara göre dağılımı, talep ve istihdam dengesi gözetilerek üniversitelerin ilgili kurullarınca yapılacak. Bu kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim”