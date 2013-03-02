Feministlerden başörtülü kadınlara destek

Kadınların her alanda, her konuda özgür olmasını destekleyen feministler, “kamuda başörtüsü” gibi hükümetin bile henüz kararsız olduğu bir konuda başörtülü kadınlara destek verdi.

Kadın hareketinin önemli bileşenlerinden biri olan Başkent Kadın Platformu, “Kamuda Çalışma Hakkımız” başlığıyla imzaya açtığı metinde, Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’nin 5. maddesinin “a” bendinde belirtilen “görev mahallinde baş daima açık” ibaresinin kaldırılmasını istedi.

28 Şubat sürecinde, binlerce başörtülü kamu görevlisi kadının işine son verilmesine yol açan bu maddenin, halen kadının çalışma hayatını ciddi ölçüde kısıtlamaya devam ettiği belirtildi.



8 Mart’a özgür girelim



Başkent Kadın Platformu Dönem Başkanı Berrin Sönmez yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin “irtica paranoyasının” kurbanı olan “başörtülü” kadınların, nispi iyileştirmeler gerçekleşse de, hâlâ toplumsal hayata katılımda ciddi ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önleyeceğini uluslararası alanda da taahhüt eden Türkiye’nin, temel haklardan biri olan çalışma hakkını bir yönetmelik marifetiyle kısıtladığını söyleyen Sönmez, bunun devlet eliyle başlatılan ve sürdürülen bir “ayrımcılık” olduğuna dikkati çekti. Yönetmeliğin bu maddesinin acilen kaldırılması gerektiğini belirten Berrin Sönmez, “Bu yılın 8 Mart’ına Türkiye, kadınlarına yönelik bizzat kamu eliyle yürütülen bu ayrımcılığı kaldırıp bir ayıbından daha kurtulmuş olarak girmelidir” dedi.



'Kamuda Çalışma Hakkımız' metnine imza



Başkent Kadın Platformu tarafından imzaya açılan “Kamuda Çalışma Hakkımız” başlıklı metne, dindar muhafazakar örgütlerin yanı sıra, hem insan hakları örgütlerinden, hem de feministlerden büyük destek geldi.

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu, AKODER Aileyi Koruma Derneği, Aktif Toplum Alternatif Gelecek Derneği, Bodrum Kadın Derneği, Bülbülzâde Vakfı, Diyanet-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim İlke-Sen, Filmmor Kadın Kooperatifi, Güvercinler Meclise Girişimi, Hazar Derneği, İlkder, İHAD İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İHD İnsan Hakları Derneği, İHGD İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, KADAV Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kamer, KAOS-GL, Mavi Göl Kadın Derneği, Mazlumder, Muş Kadın Derneği, Saray Kadın Derneği, Van Kadın Derneği, Toç-Bir Sen ve Yeni Anayasa Girişimi tarafından imzalanan metne ayrıca Şirin Tekeli, Fatmagül Berktay, Serpil Çakır, Şemsi Özar, Nükhet Sirman gibi feminist akademisyenler de destek verdiler.