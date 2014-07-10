Feministler kadın cinayetlerine isyan etti, Bakanlığı bastı

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen bir grup kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü binasını işgal etti.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan caddesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü binasına saat 11.00 sıralarında gelen kadın örgütlerine üye 50 kadar kişi topluca binaya girdi.

"Cinayeti engelle, boşanmayı değil", "Meclis toplansın, acil önlem alınsın" sloganları atan kadınlara girişteki güvenlik görevlileri engel olmak istedi.

Aralarında bir kadın güvenlikçinin de olduğu özel güvenlik görevlileriyle grup arasında bir süre gerginlik oldu.

Eylemci kadınlardan bazıları turnikelerden geçerken bazıları da turnikelerin üzerlerinden atlayarak üst kata çıktı. Eylemciler pencereden, "Her yerde kadın cinayeti, Meclis olağanüstü toplansın" yazılı pankart astı. "Aileyi koruma, cinayetleri engelle", "Kadın katliamı var", "Nefret öldürüyor, Meclis uyuma" yazılı dövizler açan kadınlar burada bir basın açıklaması yaptı.

"Her hafta kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak-ayrılmak istediği kocası, sevgilisi, müşterisi tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz. Aile Bakanı'na, kadın cinayetlerini görmezden gelen devlete sözümüz var. Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz. Meclis'in olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz. Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatistiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz. Meclis'in, kadın ve trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartlar doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz."

Grup 20 Temmuz'da Kadıköy'de kadın cinayetlerine karşı yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Yaklaşık 10 dakika süren işgal eyleminden sonra grup sloganlar atarak binadan çıktı.