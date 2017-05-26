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Feminist sanatçı Canan Şenol’dan haber alınamıyor

Feminist aktivist ve sanatçı Canan Şenol’dan dün akşam saatlerinden bu yana ulaşılamıyor

26 Mayıs 2017 20:38

Feminist aktivist ve sanatçı Canan Şenol’dan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

Şenol’un ailesi ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden aktardığına göre, Şenol en son dün akşam Galeri İlayda’daki bir sergi açılışından sonra 21.30’da Teşvikiye House Cafe’den ayrılıp Osmanbey tarafına yürürken görüldü.

Şenol’un yanında kimliğinin ve telefonunun bulunmadığı belirtilen, Şenol’u yakın bir zamanda görenlerin Rampa İstanbul ile iletişime geçebileceği belirtildi.

Rampa İstanbul

Şair Nedim Caddesi No: 21A Akaretler Beşiktaş

0212 327 0800

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