Feminist sanatçı Canan Şenol’dan haber alınamıyor

Feminist aktivist ve sanatçı Canan Şenol’dan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

Şenol’un ailesi ve arkadaşlarının sosyal medya üzerinden aktardığına göre, Şenol en son dün akşam Galeri İlayda’daki bir sergi açılışından sonra 21.30’da Teşvikiye House Cafe’den ayrılıp Osmanbey tarafına yürürken görüldü.

Şenol’un yanında kimliğinin ve telefonunun bulunmadığı belirtilen, Şenol’u yakın bir zamanda görenlerin Rampa İstanbul ile iletişime geçebileceği belirtildi.

Rampa İstanbul

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