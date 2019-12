Feminist oyları Obama'ya

ABD'nin en büyük feminist kuruluşu NOW (National Organization for Women), Cumhuriyetçi Sarah Palin yüzünden başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya destek vereceklerini açıkladı.



Feminist örgütün Başkanı Kim Gandy kamu radyosu NPR'de (National Public Radio) yaptığı açıklamada, "Obama ve Joe Biden'a destek vereceğiz" derken, yarım milyon üyesi bulunan örgütlerinin bir başkan adayına destek vermesinin "çok, çok ender" olduğunu söyledi.



Ancak, Sarah Palin'in varlığının feministleri Obama'nın arkasında topladığını belirten Gandy, "Palin, sözde kadın hakları için mücadele ettiğini söylüyor, ama birçok konudaki tutumu bizimkilere ters" diye konuştu.



Palin'in tecavüz veya ensest ilişki durumunda bile kürtaja karşı olduğunu anımsatan Gandy, bunların tamamının Amerikan kadınlarının düşündüklerine ters olduğunu ve kadınların Sarah Palin'in düşüncelerini öğrendikçe, ona daha az ilgi göstereceklerini öne sürdü.



NOW Başkanı, yine de bir kadının başkan yardımcılığı görevine aday gösterilmesinin "büyük bir şey" olduğunu söyledi.