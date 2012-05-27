- İstanbul Feminist Kolektif üyesi kadınlar, Dolmabahçe'deki Başbakanlık çalışma ofisi önünde “kürtaj” eylemi eylem yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sezaryene karşı bir başbakanım, kürtajı da cinayet olarak görüyorum” sözlerine tepki gösteren yaklaşık 200 kadın “Rahmimiz bizim, sezaryen da oluruz kürtaj da” dedi.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de destek verdiği eylemde basın açıklaması yapan kadınlar, “En az 3 çocuk diye çıktınız yola. Hızınızı alamadınız 5 dediniz. Şimdi ise sezaryen ile doğuma karşıyım, kürtaj cinayettir diyorsunuz. O da yetmiyor faillerini bile bile gizlediğiniz bir devlet cinayeti olan Uludere ile kürtajı eşitliyorsunuz. Bu zihniyeti yüzyıllardır biliyoruz. Bütün dünyada kadınlar kürtaj hakları için, bedenlerinin erkek egemenliğinin denetiminden çıkması için mücadele ederken siz erkekler olarak, devlet olarak kendinizde bedenlerimiz üzerinde karar verme hakkı görüyorsunuz, göremezsiniz” dedi.

Sebahat Tuncel ise Başbakan'ın yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Hükümet aslında kadınları halen eşit görmeyen, toplumsal yaşamda kadını bir birey olarak etkin olmasını kabul etmeyen bir noktada. Kürtajın Uludere olayı ile karşılaştırılması da mümkün değildir. Uludere bir katliamdır. Dolayısıyla Uludere katliamı ile bu olayı karşılaştırmak mümkün değildir” diye konuştu.

Eyleme biri Iraklı, biri Libyalı iki turist kadın da destek verdi. İsimi vermek istemeyen Iraklı kadın, “Bu tür olayların siyasi malzeme yapılmaması lazım. Kadınlar burada eylem yapıyorlardı. Siyasilerden şikayetçiler. Biz de destek verdik” şeklinde konuştu.

“Kürtaj hakkım cinayet değil, bedenim benim Tayyip’in değil”, “Cinsiyetçi Başbakan istemiyoruz” sloganları atan yaklaşık 200kadın oturma eylemi ardından eylemi sonlandırdı.