Feminist Gece Yürüyüşü saat 19:30'da; kadınlar nerelerde eylem yapacak?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta düzenlenecek etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul’da Feminist Gece Yürüyüşü, İstanbul Fransız Kültür Merkezi önünden, saat 19.30'da başlayacak.

İzmir: Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek törenin ardından Kültürpark 4 No’lu Hol’e doğru yürüyüş yapılacak. Burada saat 14.00’teki söyleşinin konuğu Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Nazan Moroğlu olacak. Moroğlu, ‘Kadının İnsan Hakları’ konulu bir sunum yapacak. Kültür Park’ta saat 15.00’te Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP Milletvekili Şafak Pavey, 4 gün sürecek "Kadın Emeği Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek. Açılışın ardından fuar Kardeş Türküler ve Candan Erçetin konseriyle devam edecek.

Ankara: Halkevci kadınlar, “Hayatımız ve haklarımız için kararımız hayır”; KESK’li kadınlar, “Karanlığa hayır! 8 Mart’ın aydınlığında buluşuyoruz” diyerek 8 Mart Kadınlar Günü’nde alanlarda olacak. Kitlesel eylem yapacak olan kadınlar, bugün 12.00’de Kurtuluş’ta buluşup Kolej Meydanı’na yürüyecek.

İstanbul: Maltepe Belediyesi bugün Maltepe İlçe Meydanı’nda 8 Mart kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlik İstanbul Kadın Orkestrası’nın vereceği konserle sona erecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte ise kadın gazeteciler 15.00’da İstiklal Caddesi’ndeki Gazeteciler Lokali’nde buluşacak. Taksim’de saat 19.30’da da Feminist Gece Yürüyüşü gerçekleşecek.

Yürüyüşten sonra parti

Feminist Gece Yürüyüşü sonrası Taksim’de bulunan The Mekan isimli mekânda parti düzenlenecek.

İzmir’de tuhaf yasak geri çekildi

İzmir Valiliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tuhaf bir gerekçe ile iptal etmişti. Valilik yasak kararının "Dünya Kadınlar Günü 8 Mart’ta. 5 Mart’ta etkinlik yapılamaz” demişti.

Valilik yasağın duyulmasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

İstanbul’da da geri çekildi

İstanbul 8 Mart Kadın Platformunun Bakırköy’de yapacağı miting de yasaklanmıştı. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu ve HDP’li vekillerin İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda yasak kaldırıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan İstanbul 8 Mart Kadın Platformu adına açıklama yapan Fidan Ataselim, yasaklamaları kabul etmediklerini belirterek “Yaşam hakkımız, özgürlüğümüz, bedenimiz, emeğimiz için hayır’ şiarıyla 5 Mart’ta Bakırköy’de gerçekleştirmek istediğimiz 8 Mart mitingi valilik tarafından yasaklanmak istendi. Biz kadınların her dönem eve hapsedilmek istendiği bu sisteme karşı bu 8 Mart’ta da her türlü engellemeye rağmen sokaklarda olacağımızı ilan ettik. Sesimizi kesebileceklerini sananlar, sesimizi birleştirdiğimiz sokakları bizden alamayacaklar dedik, alamadılar” diye konuştu.