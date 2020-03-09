Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

İstanbul’da bu yıl 18’incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında, Sıraselviler Caddesi’nden Taksim Meydanı’na çıkmak isterken gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, Taksim'de toplanan kadınlar, alınan yoğun güvenlik eylemleri sonucu alana giriş yapamayınca Sıraselviler Caddesi'nden meydana doğru yürümek istedi. Meydana çıkmak isteyen kadınlar polis barikatını zorladı. 34 kadın gözaltına alınarak, polis aracına bindirildi.
Gözaltına alınan kadınların bu sabah saatlerinde serbest bırakıldığı kaydedildi.