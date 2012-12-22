FEMEN'lerin Putin protestosu: Asıl kıyamet Putin

Belçika’daki zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı aktivist grup "FEMEN" tarafından protesto edildi. Üstsüz eylemleriyle tanınan grup, “Asıl kıyamet Putin” sloganları attı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği ve Rusya zirvesinde yeni enerji politikaları görüşüldü.
Zirveye katılan Putin, FEMEN grubu tarafından protesto edildi.
Grup, Avrupa Birliği Konseyi binası önünde "Asıl kıyamet Putin’dir" sloganları attı. Grubun, “Putin cehenneme pankartı” taşıdığı görüldü.
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan gösterici kadınlar, gözaltına alındı.