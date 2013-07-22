FEMEN'in Paris'teki ofisinde yangın

Ukrayna merkezli kadın hakları grubu Femen'in Paris'teki bürosunda yangın çıktı. Femen üyesi Inna Schewtschenko, "Femen'e karşı olan ve uzun süredir bizi durdurmaya çalışan birçok kişi var" diyerek 'kundaklama' imasında bulundu.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kadın hakları grubu Femen'in Paris'teki bürosunda çıkan yangında 15 metrekare büyüklüğündeki bir oda hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış sebebi belirsizliğini koruyor.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Femen grubunun üyesi Inna Schewtschenko yangının yerel saatle 05.00 sularında ikinci kattaki açık bir pencerenin yakınlarında başladığını kaydetti. Schewtschenko alevlere yangın söndürme cihazıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

Yangının bir saat içinde tamamen söndürüldüğünü söyleyen Schewtschenko "Femen'e karşı olan ve uzun süredir bizi durdurmaya çalışan birçok kişi var" şeklinde konuştu.

2010 yılında Ukrayna'da kurulan Femen, Türkiye de dahil dünyanın pek çok ülkesinde yaptıkları ‘üstsüz protestolar’la adından sıkça söz ettirmişti.