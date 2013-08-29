FEMEN'in ofisinde silah bulunduğu iddia edildi

FEMEN örgütünün Ukrayna’daki ana ofisine polis tarafından yapılan baskında silah ve patlayıcı maddeye rastlandığı açıklandı.

Polis, baskının alınan bir ihbar üzerine yapıldığını açıkladı.

Aramada Putin'in dart olarak kullanılan portresi de bulundu. Ofiste bulunan silahla ilgili birçok FEMEN üyesinin ifadesi alında ancak gözaltına alınan olmadı. Örgütün Kiev’deki ofisi ise kapatıldı.

FEMEN üyeleri ofisteki silahların polis tarafından yerleştirildiğini ileri sürdü. “Polis bizim ofise gelerek içerde patlayıcı madde bulunduğunu ve arama yapmak istediklerini söylediler. Biz önce dikkate almadık. Ancak bir kaç saniye sonra yeniden geldiler. Hepsini bir bütün olarak düşündüğünüzde bunun önceden planlanmış bir oyun olduğu görülüyor.”

Ukrayna’da bir çok kez fiziksel saldırıya maruz kalan FEMEN üyelerinin merkez ofisinin bundan sonra Paris’te faaliyet göstereceği açıklandı.

Kadın hakları savunucusu FEMEN üyeleri daha önce bir çok ülkede kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.