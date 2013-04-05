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Dünya

Femen'e camide dayak!

4 Nisan'ı 'üstsüz cihad' günü olarak ilan eden Femen üyeleri, camiler ve Tunus büyükelçilikleri önündeki üstsüz eylemlerinde Tunuslu Amina’ya yapılanları protesto etti

05 Nisan 2013 15:18

Tunus'ta Femen için kurduğu siteye yüklediği fotoğrafların birinde çıplak vücuduna "S...yim sizin ahlakınızı" yazan Amina Tyler'a destek veren Femen aktivistleri Romanya, Kanada, Fransa, Brezilya, İtalya, Ukrayna’da gösteri yaptı.

\4 Nisan’ı ‘üstsüz cihad’ günü olarak ilan eden Femen üyeleri, camiler ve Tunus büyükelçilikleri önündeki üstsüz eylemlerinde Amina’ya yapılanları protesto etti.

Paris'teki Büyük Cami önünde Selefi Bayrağı yakan ve Tunus ile Mısır'daki selefi grupları, kadın düşmanlığıyla suçlayan eylemcilere Fransa'da yaşayan müslümanlar tepki gösterdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Tunus asıllı bir göçmen, kadınlardan birine tekme savururken, objektiflere yakalandı.

İnternette yayınlanan üstsüz kareleri nedeniyle Selefiler Amina’nın recm edilerek öldürülmesini istemişti. Patlak veren durumun ardından ailesinin zoruyla psikiyatri kliğine yatırılan Amina, suçlu bulunursa 2 yıl hapis cezası yatacak.

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