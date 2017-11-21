T24 LogoT24 Logo
Dünya

Femen'den Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protesto

Deniz Berktay / Kiev, 21 Kasım (DHA) - Düzenledikleri üstsüz protesto eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen örgütünün bu kez hedefi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önü oldu

21 Kasım 2017 23:29

Deniz Berktay / Kiev, 21 Kasım (DHA) - Düzenledikleri üstsüz protesto eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen örgütünün bu kez hedefi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önü oldu.
Ukrayna’da dört yıl önce Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştiridiği kalkışmanın yıldönümü nedeniyle gösteri yapan Femen üyesi iki genç kadın, bu hareketin tek sonucunun, bu kalkışmayla iktidara gelen Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun kişisel zenginleşmesi olduğunu savundu.
Örgüt üyeleri, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun iktidarda olmanın avantajından yararlanarak, sahibi olduğu Roschen çikolatalarının satışını artırdığını ve daha da zenginleştiğini öne sürdüler.
Göstericilerden biri, göğüslerine \"2013 yılında hayal\" yazarken, diğeri ise, \"2017’deki gerçek, Roschen çikolataları\" yazdı.
Göstericiler, kısa sürede polis tarafından gözaltına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BerktayKievKasım DHADüzenledikleriUkraynalı FemenUkrayna Cumhurbaşkanlığı SarayınınUkraynadaBatıFemenCumhurbaşkanı Petro PoroşenkonunRoschenGöstericilerdenGöstericilerFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24