Femen'den Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protesto

Deniz Berktay / Kiev, 21 Kasım (DHA) - Düzenledikleri üstsüz protesto eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen örgütünün bu kez hedefi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önü oldu.

Ukrayna’da dört yıl önce Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştiridiği kalkışmanın yıldönümü nedeniyle gösteri yapan Femen üyesi iki genç kadın, bu hareketin tek sonucunun, bu kalkışmayla iktidara gelen Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun kişisel zenginleşmesi olduğunu savundu.

Örgüt üyeleri, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun iktidarda olmanın avantajından yararlanarak, sahibi olduğu Roschen çikolatalarının satışını artırdığını ve daha da zenginleştiğini öne sürdüler.

Göstericilerden biri, göğüslerine \"2013 yılında hayal\" yazarken, diğeri ise, \"2017’deki gerçek, Roschen çikolataları\" yazdı.

Göstericiler, kısa sürede polis tarafından gözaltına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. (Fotoğraflı)