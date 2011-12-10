T24 LogoT24 Logo
Dünya

Femen’den 'Putin gitsin' eylemi

Rusya’da muhaliflere Ukraynalı kadın hakları örgütü Femen’den de destek geldi

10 Aralık 2011 02:00



 T24-  Rusya’da Başbakan Vladimir Putin’in partisinin yaklaşık yüzde 50 oy alarak zaferle çıktığı seçimlere hile karıştığını söyleyen muhaliflere Ukraynalı kadın hakları örgütü Femen’den de destek geldi.



Başkent Moskova’da bir katedralin önünde pankart açan aktivistler polis tarafından gözaltına alındı. St. Petersburg kentinde düzenlenen protestoda ise Putin maskesi takan bir gösterici gözaltına alındı. Bu arada Moskova Belediyesi haftasonu 30 bin kişilik bir gösteriye hazırlanan muhaliflere izin verileceğini açıkladı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24