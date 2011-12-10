Femen’den 'Putin gitsin' eylemi





T24- Rusya’da Başbakan Vladimir Putin’in partisinin yaklaşık yüzde 50 oy alarak zaferle çıktığı seçimlere hile karıştığını söyleyen muhaliflere Ukraynalı kadın hakları örgütü Femen’den de destek geldi.





Başkent Moskova’da bir katedralin önünde pankart açan aktivistler polis tarafından gözaltına alındı. St. Petersburg kentinde düzenlenen protestoda ise Putin maskesi takan bir gösterici gözaltına alındı. Bu arada Moskova Belediyesi haftasonu 30 bin kişilik bir gösteriye hazırlanan muhaliflere izin verileceğini açıkladı.



