FEMEN'den Paris'te protesto: Heil Le Pen!

Ukrayna merkezli kadın hakları örgütü FEMEN, İşçi Bayramı için Paris’te bir miting düzenleyen aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’i protesto etti.

Ulusal Cephe, Paris’te partinin lideri Marine Le Pen ve kurucusu Jean-Marie Le Pen’in katıldığı bir İşçi Bayramı mitingi düzenledi. Üç FEMEN üyesi de, partinin miting yaptığı noktayı gören bir balkona çıkarak, buraya Adolf Hitler’le özdeşleşen ‘Heil Hitler‘i (Hitler’e selam) çağrıştıran ‘Heil Le Pen‘ yazılı pankartlar asıp ‘Nazi selamı‘ verdi.