T24 LogoT24 Logo
Dünya

Femen'den gecikmeli 'kırmızı ruj yasağı' protestosu

Femen grubu, THY'nın kırmızı ruj yasağını üzerlerine 'Benim dudaklarım, benim kararım, benim tırnaklarım benim kararım' yazarak protesto etti

15 Mayıs 2013 19:17

Çıplak protestolarıyla tüm dünyada tanınan Femen grubu da Türk Hava Yolları'ndaki kırmızı ruj yasağı tartışmalarına dahil oldu.

Ukraynalı grup Türk Hava Yolları'ndaki yasağa tepki gösterdi. İnternet sitelerinde yayınladıkları fotoğraflarda kırmızı ruj süren grup üyeleri hosteslere "yanınızdayız" mesajı verdi.

Türk Hava Yolları'ndaki ruj yasağı çok tartışıldı; hala da tartışılıyor. Konu dünyada da yakından takip ediliyor. Çıplak eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen grubu yasağa karşı öfkeli. Grup yasağa tepkisini "Gökyüzünde muhafazakarlaşmayı durdurun" sloganı altında, internet sitesinde yayınladığı fotoğraflarla gösterdi.

Üstleri çıplak iki Femen üyesi, ellerinde Türk bayrakları, kafalarında hostes şapkaları ve dudaklarında kırmızı ruj ile poz verdi.

Femenciler üzerlerine "Benim dudaklarım, benim kararım, benim tırnaklarım benim kararım" yazdı.

Femen yasağa tepkisini şu açıklamayla ortaya koydu:

"Yeni kurallar doğrultusunda, şirketin çalışanlarının iş saatlerindeki makyajlarında kırmızı ruj kullanma hakları yok. Femen, böylesi kadın düşmanı standartların havayolu temsilcilerine uygulanmasının kabul edilemez olduğuna inanıyor ve Türk Hava Yolları'nın kadın çalışanlarıyla dayanışmasını ifade ediyor ve bu kadınların kadınsı olma hakkının altını çiziyor."

 

ETİKETLER

thykırmızı rujprotestofemen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24