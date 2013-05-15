Femen'den gecikmeli 'kırmızı ruj yasağı' protestosu

Çıplak protestolarıyla tüm dünyada tanınan Femen grubu da Türk Hava Yolları'ndaki kırmızı ruj yasağı tartışmalarına dahil oldu.

Ukraynalı grup Türk Hava Yolları'ndaki yasağa tepki gösterdi. İnternet sitelerinde yayınladıkları fotoğraflarda kırmızı ruj süren grup üyeleri hosteslere "yanınızdayız" mesajı verdi.

Türk Hava Yolları'ndaki ruj yasağı çok tartışıldı; hala da tartışılıyor. Konu dünyada da yakından takip ediliyor. Çıplak eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen grubu yasağa karşı öfkeli. Grup yasağa tepkisini "Gökyüzünde muhafazakarlaşmayı durdurun" sloganı altında, internet sitesinde yayınladığı fotoğraflarla gösterdi.

Üstleri çıplak iki Femen üyesi, ellerinde Türk bayrakları, kafalarında hostes şapkaları ve dudaklarında kırmızı ruj ile poz verdi.

Femenciler üzerlerine "Benim dudaklarım, benim kararım, benim tırnaklarım benim kararım" yazdı.

Femen yasağa tepkisini şu açıklamayla ortaya koydu:

"Yeni kurallar doğrultusunda, şirketin çalışanlarının iş saatlerindeki makyajlarında kırmızı ruj kullanma hakları yok. Femen, böylesi kadın düşmanı standartların havayolu temsilcilerine uygulanmasının kabul edilemez olduğuna inanıyor ve Türk Hava Yolları'nın kadın çalışanlarıyla dayanışmasını ifade ediyor ve bu kadınların kadınsı olma hakkının altını çiziyor."