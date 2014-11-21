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Dünya

'FEMEN rahip kaçırdı' iddiası

Ukraynalı kadın hakları örgütü FEMEN, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoda bir rahip kaçırdıklarını ileri sürdüler

21 Kasım 2014 22:08

Femen'in internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “FEMEN, Papa tarafından yöneltilen dünyanın en büyük dini mafyası Vatikan’ın saldırılarına karşı sekülerizmi savunmak için ilk rehinesini kaçırdı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, taleplerimiz karşılanır karşılanmaz rahibi bırakmaya hazırız. FEMEN’in isteği açık; Papa’nın 25 Kasım’da Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’na yapacağı ziyaret iptal edilmeli” denildi.

Açıklama “Tanrı sihirbaz değildir, Papa politikacı değildir” sözleriyle bitirildi. Açıklamayla birlikte yayınlanan videoda ise yüzü maskeli çıplak kadınlar rahip kıyafetli bir adamı arabayla kaçırırken görülüyor. 

Videonun mizansen olup olmadığı henüz kesin değil.

 

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