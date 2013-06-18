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Dünya

Femen, Gezi direnişine destek vermek için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor

Femen: Türkiye lideri Erdoğan’ın Taksim Meydanı’nda protestocuları gazla zehirlemesine daha fazla seyirci kalamayız

18 Haziran 2013 14:38

Dünya çapında düzenlediği yarı çıplak eylemlerle adını duyuran Ukraynalı aktivist grup Femen, Türkiye'ye gelerek Gezi Parkı direnişine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Femen örgütünün internet sitesindeki “Erdoğan’a ulaşmamıza yardımcı olun” başlıklı eylem çağrısında şöyle denildi:

“Türkiye lideri Erdoğan’ın Taksim Meydanı’nda protestocuları gazla zehirlemesine daha fazla seyirci kalamayız. Bu günlerde sizin yanınızda olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Erdoğan’ın Türkiye’yi daha fazla geriye götürmesine seyirci kalamayız. İzlenen bu yol sadece Türkiye için değil, tüm çağdaş dünya açısından bir trajedi olur.

Yardımınıza gelebilmemiz için Türkiye’de başkaldırmış göstericilerden bir ricamız da var. Femen üyesi üç kişilik grubu İstanbul'a gönderebilmemiz için üç uçak bileti parası toplamamız lazım. Uçak bileti parasını denkleştirdiğimizde size katılarak göğüs göğse direnmeye hazırız”.

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