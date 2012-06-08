FEMEN 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk gününe damga vurdu!

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gerçekleştirdikleri eylemlerle gündeme gelen Ukraynalı 'FEMEN' grubu şampiyonanın ilk gün de iş başındaydı. Grup üyelerinin ilk maçın oynanacağı Varşova'da gerçekleştirdikleri çıplak gösteriye polis yine engel olamadı.

1.4 milyon kişi statlara akın edecek

1 Temmuz’a dek sürecek turnuva boyunca kadro değerleri toplam 3 milyar 672 milyon Euro’yu bulan 16 takım şampiyonluk için mücadele verecek. EURO 2012, televizyon aracılığıyla 200’ün üzerinde ülkeden canlı izlenecek. Ukrayna ve Polonya’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı maçları ise toplam 1.4 milyon kişi statlarda takip edecek.

Turnuvanın statüsü

Şampiyonada 16 takım dörtlü gruplar halinde mücadele edecek ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek final vizesini alacak.

Çeyrek finalde ise gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 takım, diğer grupların ikincileriyle çapraz eşleşme usulü eleme maçı oynayacak.

Grup maçları 8-19, çeyrek finaller 21-24, yarı finaller 27-28 Haziran'da yapılacak. Final maçı ise 1 Temmuz'da, Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonluğu kazanan ekip, 2013'te Brezilya'da düzenlenecek FIFA Konfederasyon Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde edecek. A ve C gruplarındaki maçlar, Polonya'nın Varşova, Gdansk, Wroclaw ve Poznan kentlerinde oynanacak.

B ve D gruplarındaki maçlara ise Ukrayna'nın Kiev, Kharkiv, Donetsk ve Lviv kentleri ev sahipliği yapacak. Çeyrek ve yarı final maçları ise Polonya ile Ukrayna arasında paylaştırılacak.

Turnuvada, resmi top olarak belirlenen ''Adidas Tango 12'' kullanılacak.

Gruplar ve maç programı şöyle:

A Grubu

8 Haziran 2012:

Polonya - Yunanistan (National Stadium - Varşova)

Rusya - Çek Cumhuriyeti (Wroclaw Stadı)

12 Haziran 2012:

Yunanistan - Çek Cumhuriyeti (Wroclaw Stadı)

Polonya - Rusya (National Stadium - Varşova)

16 Haziran 2012:

Çek Cumhuriyeti - Polonya (Wroclaw Stadı)

Yunanistan - Rusya (National Stadium - Varşova)

B Grubu

9 Haziran 2012:

Hollanda - Danimarka (Metalist Stadı)

Almanya - Portekiz (Lviv Arena)

13 Haziran 2012:

Danimarka - Portekiz (Lviv Arena)

Hollanda - Almanya (Metalist Stadı)

17 Haziran 2012:

Portekiz - Hollanda (Metalist Stadı)

Danimarka - Almanya (Lviv Arena)

C Grubu

10 Haziran 2012:

İspanya - İtalya (Gdansk PGE Arena)

İrlanda - Hırvatistan (Poznan Stadı)

14 Haziran 2012:

İtalya - Hırvatistan (Poznan Stadı)

İspanya - İrlanda (Gdansk PGE Arena)

18 Haziran 2012:

Hırvatistan - İspanya (Gdansk PGE Arena)

İtalya - İrlanda (Poznan Stadı)

D Grubu

11 Haziran 2012:

Fransa - İngiltere (Donbass Arena)

Ukrayna - İsveç (Kiev Olimpiyat Stadı)

15 Haziran 2102:

İsveç - İngiltere (Kiev Olimpiyat Stadı)

Ukrayna - Fransa (Donbass Arena)

19 Haziran 2012:

İngiltere - Ukrayna (Donbass Arena)

İsveç - Fransa (Kiev Olimpiyat Stadı)

Çeyrek final

21 Haziran 2012: (1) A Grubu Birincisi - B Grubu İkincisi (National Stadium - Varşova)

22 Haziran 2012: (2) B Grubu Birincisi - A Grubu İkincisi (PGE Arena - Gdansk)

23 Haziran 2012: (3) C Grubu Birincisi - D Grubu İkincisi (Donbass Arena)

24 Haziran 2012: (4) D Grubu Birincisi - C Grubu İkincisi (Kiev Olimpiyat Stadı)

Yarı final

27 Haziran 2012: (5) 1 numaralı maçın galibi - 3 numaralı maçın galibi (Donbass Arena)

28 Haziran 2012: (6) 2 numaralı maçın galibi - 4 numaralı maçın galibi (National Stadium - Varşova)

Final

1 Temmuz 2012: 5 numaralı maçın galibi - 6 numaralı maçın galibi (Kiev Olimpiyat Stadı)