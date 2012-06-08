T24 LogoT24 Logo
Dünya

FEMEN 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk gününe damga vurdu!

Eylemcilerin, Varşova'da gerçekleştirdikleri çıplak gösteriye polis yine engel olamadı

08 Haziran 2012 22:28

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gerçekleştirdikleri eylemlerle gündeme gelen Ukraynalı 'FEMEN' grubu şampiyonanın ilk gün de iş başındaydı. Grup üyelerinin ilk maçın oynanacağı Varşova'da gerçekleştirdikleri çıplak gösteriye polis yine engel olamadı.

 

1.4 milyon kişi statlara akın edecek

 

1 Temmuz’a dek sürecek turnuva boyunca kadro değerleri toplam 3 milyar 672 milyon Euro’yu bulan 16 takım şampiyonluk için mücadele verecek. EURO 2012, televizyon aracılığıyla 200’ün üzerinde ülkeden canlı izlenecek. Ukrayna ve Polonya’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı maçları ise toplam 1.4 milyon kişi statlarda takip edecek. 

 

Turnuvanın statüsü

 

Şampiyonada 16 takım dörtlü gruplar halinde mücadele edecek ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek final vizesini alacak.

Çeyrek finalde ise gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 takım, diğer grupların ikincileriyle çapraz eşleşme usulü eleme maçı oynayacak.

Grup maçları 8-19, çeyrek finaller 21-24, yarı finaller 27-28 Haziran'da yapılacak. Final maçı ise 1 Temmuz'da, Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonluğu kazanan ekip, 2013'te Brezilya'da düzenlenecek FIFA Konfederasyon Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde edecek. A ve C gruplarındaki maçlar, Polonya'nın Varşova, Gdansk, Wroclaw ve Poznan kentlerinde oynanacak.

B ve D gruplarındaki maçlara ise Ukrayna'nın Kiev, Kharkiv, Donetsk ve Lviv kentleri ev sahipliği yapacak. Çeyrek ve yarı final maçları ise Polonya ile Ukrayna arasında paylaştırılacak.

Turnuvada, resmi top olarak belirlenen ''Adidas Tango 12'' kullanılacak.

 

Gruplar ve maç programı şöyle:

 

A Grubu

 

8 Haziran 2012:

 

Polonya - Yunanistan (National Stadium - Varşova)

 

Rusya - Çek Cumhuriyeti (Wroclaw Stadı)

 

12 Haziran 2012:

 

Yunanistan - Çek Cumhuriyeti (Wroclaw Stadı)

 

Polonya - Rusya (National Stadium - Varşova)

 

16 Haziran 2012:

 

Çek Cumhuriyeti - Polonya (Wroclaw Stadı)

 

Yunanistan - Rusya (National Stadium - Varşova)

 

B Grubu

 

9 Haziran 2012:

 

Hollanda - Danimarka (Metalist Stadı)

 

Almanya - Portekiz (Lviv Arena)

 

13 Haziran 2012:

 

Danimarka - Portekiz (Lviv Arena)

 

Hollanda - Almanya (Metalist Stadı)

 

17 Haziran 2012:

 

Portekiz - Hollanda (Metalist Stadı)

 

Danimarka - Almanya (Lviv Arena)

 

C Grubu

 

10 Haziran 2012:

 

İspanya - İtalya (Gdansk PGE Arena)

 

İrlanda - Hırvatistan (Poznan Stadı)

 

14 Haziran 2012:

 

İtalya - Hırvatistan (Poznan Stadı)

 

İspanya - İrlanda (Gdansk PGE Arena)

 

18 Haziran 2012:

 

Hırvatistan - İspanya (Gdansk PGE Arena)

 

İtalya - İrlanda (Poznan Stadı)

 

D Grubu

 

11 Haziran 2012:

 

Fransa - İngiltere (Donbass Arena)

 

Ukrayna - İsveç (Kiev Olimpiyat Stadı)

 

15 Haziran 2102:

 

İsveç - İngiltere (Kiev Olimpiyat Stadı)

 

Ukrayna - Fransa (Donbass Arena)

 

19 Haziran 2012:

 

İngiltere - Ukrayna (Donbass Arena)

 

İsveç - Fransa (Kiev Olimpiyat Stadı)

 

Çeyrek final

 

21 Haziran 2012: (1) A Grubu Birincisi - B Grubu İkincisi (National Stadium - Varşova)

 

22 Haziran 2012: (2) B Grubu Birincisi - A Grubu İkincisi (PGE Arena - Gdansk)

 

23 Haziran 2012: (3) C Grubu Birincisi - D Grubu İkincisi (Donbass Arena)

 

24 Haziran 2012: (4) D Grubu Birincisi - C Grubu İkincisi (Kiev Olimpiyat Stadı)

 

Yarı final

 

27 Haziran 2012: (5) 1 numaralı maçın galibi - 3 numaralı maçın galibi (Donbass Arena)

 

28 Haziran 2012: (6) 2 numaralı maçın galibi - 4 numaralı maçın galibi (National Stadium - Varşova)

 

Final

 

1 Temmuz 2012: 5 numaralı maçın galibi - 6 numaralı maçın galibi (Kiev Olimpiyat Stadı)

ETİKETLER

femen

İlgili Galeri

FEMEN Euro 2012'ye damga vurdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24