-Felluce Amerikan askerlerinin ayrılmasına seviniyor FELLUCE (A.A) - 14.12.2011 - Amerikan askerleri yıl sonunda Irak'ı terk etmeye hazırlanırken, Felluce kentinde yüzlerce kişi sevinç gösterileri düzenlendi. Gösteriler çerçevesinde kent meydanına "Felluce direnişin kalesi, direniş burada başladı, şimdi özgürüz" yazılı pankartların asıldığı belirtildi. Irak ordusu tarafından çembere alınan eylemciler, iki saat boyunca, direnişçilerin, öldürülen Amerikan askerlerinin ve tahrip edilen Humvees tipi araçların fotoğraflarını taşıyarak gösteri yaptı. Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Felluce, 2003 yılında Irak'ın ABD'nin öncülüğünde işgal edilmesinden sonra Iraklı direnişçilerin üssü durumuna gelmiş, Amerikan askerleri kentteki operasyonları sırasında direnişçilere karşı tank, helikopter ve savaş uçaklarını kullanmıştı.