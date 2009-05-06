Felix Magath sezon sonu Wolfsburg'u bırakıyor

Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfL Wolfsburg'tan sezon sonunda ayrılarak FC Schalke 04'e geçecek olan teknik direktör Felix Magath, takımdan ayrılma kararı için iyi nedenlerinin olduğunu söyledi.



Magath, bugün düzenlediği basın toplantısında, gelecek sezon Wolfsburg'tan ayrılacağının kamuoyuna duyurulmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, "Bu kararım için iyi nedenlerim var. Herkesin bu kararıma saygı göstermesini bekliyorum" dedi.



VfL Wolfsburg'ta göreve geldiğinde yönetim ile birlikte takımı daha da ileriye götürme konusunda anlaştıklarını, ancak bunun beklenenden daha hızlı geliştiğini ifade eden Magath, bu sezon yaptıkları iyi çalışmalarla geçen sezondan daha iyi bir durum yarattıklarını, böylelikle VfL Wolfsburg'u zirveye getirmek ve orada tutmak hedefini gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Takımın iyi oyuncularının gelecek yıllar için kulüp ile sözleşmelerinin bulunduğunu ve böylelikle kulübe bağlı olduklarını belirten Magath, "Bu takımın bir perspektifi var. Gelecek için bir endişe taşımıyorum" şeklinde konuştu.



Magath, kendi attığı adımlardan ve verdiği kararlardan VfL Wolfsburg yönetiminin bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle dürüst davrandığını düşündüğünü ifade etti.



Wolfsburg takımını da bugün bu konuda bilgilendirdiğini, takıma olumsuz etki yapmaması için daha önce bunu açıklamadığını kaydeden Magath, takıma, taraftarlara ve yönetime de teşekkür etti.



Hamburg, Nürnberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart ve Bayern Münih'te de daha önce teknik direktörlük görevinde bulunan Magath, VfL Wolfsburg'ta 1 Temmuz 2007 tarihinde göreve başlamıştı.



Magath, Bayern Münih ile 2005 ve 2006 yıllarında iki kez üst üste lig şampiyonu olmuştu.



Bu arada, FC Schalke 04 kulübünden yapılan açıklamada, Magath'ın teknik direktör ve menajer olarak görev alacağı bildirildi.



Magath ile 4 yıllık bir anlaşma yapılacağı kaydedildi.



Schalke, mart ayında başarısız olduğu gerekçesiyle Hollandalı teknik direktör ve menajer Andreas Müller'in görevine son vermiş ve sezon sonuna kadar Mike Büskens ile anlaşmıştı.

