Felix Magath: 0-0 biten maçlara puan verilmesin

Fulham'ın Alman teknik direktörü Felix Magath, futbol dünyasının gündemine oturacak bir talepte bulunarak, 0-0 biten maçlarda her iki takıma da puan verilmemesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir dönem Bayern Münih'i de çalıştıran İngiltere Championship Lig ekiplerinden Fulham'ın Alman teknik adamı Felix Magath, Alman Sport1 radyosuna yaptığı açıklamada futbol dünyasına bomba gibi düşecek bir öneride bulundu.

Golsüz maçların futbolda heyecanı yok ettiğini ve defansif futbol anlayışı benimseyen takımların futbol dünyasında yerinin olmadığını belirten Magath, “Futbolda puan sisteminin değişmesi lazım. Örneğin, 0-0 biten maçlarda her iki takıma da puan verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece gollü beraberliklerde 1 puan, şu anda olduğu gibi galip gelen takıma da 3 puan verilmesi futbolu canlandıracak, defansif futbol oynayan takımların futbol stratejisini değiştirecektir." açıklamasında bulundu.

Futbola play-off sistemi getirilmeli



Magath ayrıca futbola basketbol ve buz hokeyindeki gibi bir play-off sistemi getirilmesi gerektiği önerisinde bulunarak,"Play-off sisteminin futbol için en iyi ve adil sistem olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların sakatlıkları, hakem hataları ya da basit bir şekilde kötü bir maç çıkarmanız sizi şampiyonluktan edebiliyor. Play-off sistemiyle bunun önüne geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemde Bayern Münih ve Wolfsburg'un başında Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Felix Magath, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Fulham'ı çalıştırmıştı. Almanya basınında yer alan haberlere göre, Alman teknik adam geçtiğimiz günlerde Mısır 1. Lig ekiplerinden Al Ahly'den gelen teknik direktörlük teklifini reddetti.