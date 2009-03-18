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Dünya

Felipe Sixto'ya 30 ay hapis

Bush'un eski yardımcısı Felipe Sixto, Küba'ya demokrasi programı için ayrılan paranın 600 bin dolarını zimmetine geçirdiği için 30 ay hapse mahkum edildi

18 Mart 2009 02:00

ABD'nin eski başkanı George W. Bush'un eski yardımcısı olan Felipe Sixto, Küba'da demokrasiyi teşvik eden Amerikan hükümeti programından 600 bin doları zimmetine geçirdiği için 30 ay hapse mahkum edildi.

ABD Bölge Mahkemesi hakimi Reggie Walton, Felipe Sixto'yu, zimmet suçundan 30 ay hapis, 3 yıl şartlı tahliye ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.

"Özgür Küba Merkezi"nden para çaldığını kabul eden Sixto, özür dilemişti.

Sixto, merkezin kendisi aleyhine yasal yollara başvuracağını öğrenmesinin ardından yaklaşık bir yıl önce Bush'un hükümetler arası ilişkiler özel yardımcılığından istifa etmişti.

Felipe Sixto, Beyaz Saray'a geçmeden önce merkezin yetkilisi olarak çalışıyordu.

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