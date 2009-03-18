Felipe Sixto'ya 30 ay hapis

ABD'nin eski başkanı George W. Bush'un eski yardımcısı olan Felipe Sixto, Küba'da demokrasiyi teşvik eden Amerikan hükümeti programından 600 bin doları zimmetine geçirdiği için 30 ay hapse mahkum edildi.



ABD Bölge Mahkemesi hakimi Reggie Walton, Felipe Sixto'yu, zimmet suçundan 30 ay hapis, 3 yıl şartlı tahliye ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.



"Özgür Küba Merkezi"nden para çaldığını kabul eden Sixto, özür dilemişti.



Sixto, merkezin kendisi aleyhine yasal yollara başvuracağını öğrenmesinin ardından yaklaşık bir yıl önce Bush'un hükümetler arası ilişkiler özel yardımcılığından istifa etmişti.



Felipe Sixto, Beyaz Saray'a geçmeden önce merkezin yetkilisi olarak çalışıyordu.



